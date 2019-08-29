Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскому





Волжский городской суд вынес приговор волжанину, применившему насилие в отношении представителя власти. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского суда, мужчина некоторое время назад был задержан за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ. Находясь в опорном пункте полиции в состоянии алкогольного опьянения и протестуя против своего задержания, волжанин ударил полицейского, который составлял протокол. Удар пришелся в горло, а травмы были расценены потом как причинившие легкий вред здоровью. Так, у полицейского диагностировали телесные повреждения в виде ушибов шейного отдела позвоночника и горла, а также ушибы мягких тканей шеи и нижней челюсти. Подсудимый вину свою признал полностью.

По приговору суда ему придется провести в колонии общего режима полтора года. Мера пресечения в отношении него была изменена в зале суда с подписки о невыезде на заключение под стражу. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.



