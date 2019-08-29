Происшествия

В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и пассажир машины "Почты России"

Происшествия 29.08.2019 10:30
788 0
29.08.2019 10:30


Фургон и автомобиль УАЗ "Почты России" столкнулись в Клетском районе, пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на автодороге "Курганный - Клетская". Водитель фургона марки "2824ХЕ" не уступил дорогу и врезался в "УАЗ-390995" под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП водитель "УАЗа" и его 29-летний пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)
10.08.2019 14:21
107818 0
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)
03.08.2019 14:56
271463 0
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка
03.08.2019 10:29
172594 0
Происшествия
29.08.2019 09:31
Происшествия 29.08.2019 09:31
4792 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 16:37
Происшествия 28.08.2019 16:37
2933 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 10:12
Происшествия 28.08.2019 10:12
1345 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 08:43
Происшествия 28.08.2019 08:43
8020 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 12:33
Происшествия 27.08.2019 12:33
22010 28 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 12:18
Происшествия 27.08.2019 12:18
1412 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 10:10
Происшествия 27.08.2019 10:10
2441 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 12:23
Происшествия 26.08.2019 12:23
2031 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 11:52
Происшествия 26.08.2019 11:52
7225 21 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 10:16
Происшествия 26.08.2019 10:16
2047 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.08.2019 12:34
Происшествия 25.08.2019 12:34
10208 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.08.2019 12:27
Происшествия 25.08.2019 12:27
5716 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.08.2019 12:15
Происшествия 24.08.2019 12:15
1668 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.08.2019 10:49
Происшествия 24.08.2019 10:49
1458 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.08.2019 07:08
Происшествия 24.08.2019 07:08
10542 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:01
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицуСмотреть фотографии
14:30
Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знанияСмотреть фотографии
14:19
Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»Смотреть фотографии
13:26
Штурмовики, вертолеты и бомбардировщики эффектно пролетят над Волгоградом в День городаСмотреть фотографии
12:41
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскомуСмотреть фотографии
12:23
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во двореСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде «Единая Россия» перед выборами испытывает психологические проблемы Смотреть фотографии
11:10
Шесть миллионов предпенсионеров остались в России без работыСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области жителям Дубовки помогли распрощаться с мрачным дворикомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и пассажир машины "Почты России"Смотреть фотографии
09:43
Специалист «Ростелекома» стал призером мирового чемпионата WorldSkills-2019Смотреть фотографии
09:31
Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефтиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области съедобными грибами отравились 77 человекСмотреть фотографии
08:30
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спорСмотреть фотографии
22:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начинают ремонт позорно разрушенного памятника на могиле защитников Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должностьСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде столкнулись легковушка и грузовая "Газель": ранены 3 детей Смотреть фотографии
16:28
В День города на Центральном рынке будут петь и танцеватьСмотреть фотографии
15:43
До установки главного купола собора Александра Невского в Волгограде осталось 8 метровСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области десять депутатов отправили в досрочную отставкуСмотреть фотографии
14:42
На «Красном Октябре» провели "тренировку" Дня знанийСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области участковые избиркомы пришли в боевую готовностьСмотреть фотографии
13:31
Жительница Волгоградской области обвинила дядю в педофилии ради наследстваСмотреть фотографии
13:07
Генсовет «Единой России» отстранился от похоронных проблем Волгограда Смотреть фотографии
11:20
«Бесшумно и плавно»: в Волгограде готовят большой ремонт линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:18
Центр Волгограда в День города закроют для автомобилистов Смотреть фотографии
10:12
В Волгограде пассажирка травмировалась в салоне троллейбуса из-за лихачаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде на братскую могилу придут опытные реставраторыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 