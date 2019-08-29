Происшествия 29.08.2019 10:30
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29.08.2019 10:30
Фургон и автомобиль УАЗ "Почты России" столкнулись в Клетском районе, пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на автодороге "Курганный - Клетская". Водитель фургона марки "2824ХЕ" не уступил дорогу и врезался в "УАЗ-390995" под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП водитель "УАЗа" и его 29-летний пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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