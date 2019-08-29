Происшествия

Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефти

Происшествия 29.08.2019 09:31
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29.08.2019 09:31


Две организованные группы, зарабатывающие на хищении нефтепродуктов с нефтепровода коммерческого предприятия в Жирновском районе и их переработке, задержаны в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, выйти на злоумышленников удалось в рамках расследования другого уголовного дела, связанного непосредственно с кражей нефти. Оно было возбуждено в июле текущего года в отношении шести человек, которых задержали по подозрению в хищении топлива. Трое уже отбывают наказание, остальные пока находятся под следствием. В ходе расследования были установлены лица, которые занимались незаконным производством, переработкой и сбытом нефтепродуктов, похищенных вышеуказанными лицами. Задержаны семь человек. 
Оперативники установили, что с марта 2019 года подозреваемые, не имея лицензии, осуществляли деятельность по переработке нефти на специально изготовленном и законспирированном оборудовании в двух нежилых помещениях в Волжском. Полученное в результате переработки нефти дизельное топливо подозреваемые сбывали как различным физическим и юридическим лицам, так и через две подконтрольные АЗС, расположенные в Тракторозаводском районе Волгограда и Светлоярском районе. Полученные денежные средства от продажи дизельного топлива обналичивались через различные фирмы.

Согласно исследованию, объем произведенного и реализованного дизельного топлива с территории одной базы составил более 139 тонн, на сумму около 3,9 миллиона рублей, с другой - 70 тонн на сумму около 2 миллионов рублей. Оперативники совместно с сотрудниками прокуратуры Волжского, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, регионального управления ФСБ, Ростехнадзора, пожарной инспекции, Газпром Межрегионгаза обнаружили и изъяли: оборудование для переработки нефти и перегонки нефтепродуктов, 40 тонн необработанного сырья, готовое к реализации дизельное топливо объемом 15 тонн. Кроме этого, установлены места разлива нефтепродуктов, незаконная врезка газа и установления газового оборудования, факты нарушения пожарной безопасности, факты использования взрывоопасного оборудования.

По данным фактам указанными службами возбуждены административные производства.
Всего в проведенных мероприятиях было задействовано 56 человек личного состава волгоградской и волжской полиции; проведено 11 обысков по местам регистрации фигурантов, на автозаправочных станциях и базе горюче-смазочных материалов в Волгограде. В результате изъято: 315 тонн нефтяного сырья, 35 тонн дизельного топлива, 5 тонн АИ – 92, три помпы, автомашина КАМАЗ с прицепом, денежные средства, полученные от преступной деятельности в сумме 954 тысячи рублей, 11 банковских карт, бухгалтерские документы по реализации нефтепродуктов, 37 печатей, 10 штампов, 2 ноутбука, 2 жестких диска, 8 сотовых телефонов. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

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