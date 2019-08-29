Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефти





Две организованные группы, зарабатывающие на хищении нефтепродуктов с нефтепровода коммерческого предприятия в Жирновском районе и их переработке, задержаны в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, выйти на злоумышленников удалось в рамках расследования другого уголовного дела, связанного непосредственно с кражей нефти. Оно было возбуждено в июле текущего года в отношении шести человек, которых задержали по подозрению в хищении топлива. Трое уже отбывают наказание, остальные пока находятся под следствием. В ходе расследования были установлены лица, которые занимались незаконным производством, переработкой и сбытом нефтепродуктов, похищенных вышеуказанными лицами. Задержаны семь человек.

Оперативники установили, что с марта 2019 года подозреваемые, не имея лицензии, осуществляли деятельность по переработке нефти на специально изготовленном и законспирированном оборудовании в двух нежилых помещениях в Волжском. Полученное в результате переработки нефти дизельное топливо подозреваемые сбывали как различным физическим и юридическим лицам, так и через две подконтрольные АЗС, расположенные в Тракторозаводском районе Волгограда и Светлоярском районе. Полученные денежные средства от продажи дизельного топлива обналичивались через различные фирмы.



