Спорт

Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»

Спорт 26.08.2019 19:31
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26.08.2019 19:31


Сегодня волгоградский клуб одержал победу над московским «Спартаком-2». Счет игры 1:0. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла в рамках 10-ого тура первенства ФНЛ. Единственный мяч забил на 70-й минуте нападающий «Ротора» Анзор Саная. Соперники так и не смогли отыграться. Сейчас «Ротор» занимает третье место в турнирной таблице. 

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