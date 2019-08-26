В Волгограде находку в новом французском парке обезвредили саперы

Происшествия 26.08.2019 12:23
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26.08.2019 12:23
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в обустраиваемом парке у "Корпорации Красный Октябрь" в Волгограде, обезвредили саперы мотострелкового соединения Южного военного округа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе округа, опасная находка была обнаружена при проведении работ по замене тротуарного покрытия на территории, прилегающей к металлургическому предприятию. Здесь, напомним, ведутся работы по благоустройству - силами заводчан создается французский парк. Опасной находкой, как уточняется, оказался 76-мм артснаряд. Саперы извлекли его и транспортировали на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1,2 тысячи боеприпасов различного калибра.
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