Происшествия 26.08.2019 10:16
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26.08.2019 10:16
Водитель "Лады", спровоцировавший ДТП, погиб во Фроловском районе после столкновения с грузовиком. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла на автодороге "Фролово-Дон" накануне вечером. Водитель отечественной легковушки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик "Фольксваген Ман" из Московской области. В результате ДТП на месте погиб 29-летний водитель легковушки, а его 31-летний пассажир был госпитализирован.
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