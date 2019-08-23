На дорогу через Волжскую ГЭС вернулись пробки

Общество 23.08.2019 19:11
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23.08.2019 19:11
Мучительной вновь стала дорога через Волжскую ГЭС. Как пожаловались ИА «Высота 102» жители Волжского, сюда снова вернулись пробки, от которых вроде бы удалось избавиться. Жара, установившаяся в Волгограде, усугубляет проблемы пересечения этой транспортной магистрали, где вот уже какой месяц идет ремонт. При этом, напомним, с 8 июля был запрещен въезд на плотину для большегрузов массой более 3,5 тонн с 7 утра до 9 вечера. Эта мера должна была помочь в разгрузке дороги и минимизации последствий образования пробок. Для контроля за соблюдением большегрузами этого запрета на въезде в Волжский заработал весовой пункт. Однако, как выяснилось, всего на несколько дней. А тяжелые грузовики, по свидетельству очевидцев, продолжают курсировать по этой дороге в запрещенное для них время. У волжан возникают вопросы – зачем устанавливать запреты, если их никто не соблюдает?
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