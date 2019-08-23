На дорогу через Волжскую ГЭС вернулись пробки





Мучительной вновь стала дорога через Волжскую ГЭС. Как пожаловались ИА «Высота 102» жители Волжского, сюда снова вернулись пробки, от которых вроде бы удалось избавиться. Жара, установившаяся в Волгограде, усугубляет проблемы пересечения этой транспортной магистрали, где вот уже какой месяц идет ремонт. При этом, напомним, с 8 июля был запрещен въезд на плотину для большегрузов массой более 3,5 тонн с 7 утра до 9 вечера. Эта мера должна была помочь в разгрузке дороги и минимизации последствий образования пробок. Для контроля за соблюдением большегрузами этого запрета на въезде в Волжский заработал весовой пункт. Однако, как выяснилось, всего на несколько дней. А тяжелые грузовики, по свидетельству очевидцев, продолжают курсировать по этой дороге в запрещенное для них время. У волжан возникают вопросы – зачем устанавливать запреты, если их никто не соблюдает?















