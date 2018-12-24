Разное

Лидер ЛДПР в Волгоградской области встретит новый год с долгами

Разное 24.12.2018 08:55
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24.12.2018 08:55


В банкротном деле и.о. руководителя реготеделения ЛДПР Сергея Попова не удастся поставить точку до нового года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области,  завершение расчетов с кредиторами планировалось на  конец декабря текущего года. Однако от финансового управляющего поступило ходатайство о переносе слушания на январь 2019 года. Как устно он пояснил суду, кредитор Андрей Воробьев не предоставил реквизиты для перечисления денежных средств. 
Суд принял решение назначить на 16 января заседание, на котором должны быть подведены итоги процедуры реализации имущества должника.  Только после этого Попов сможет освободиться от дальнейшего исполнения своих обязательств перед кредиторами. Несостоятельным Попова суд признал в июне текущего года.
Список имущества политика, выставленный на продажу, далеко не богатый. В его собственности, к примеру, - игровая приставка, кухонный комбайн и два айфона. Общая стоимость «богатства» – 100 тысяч рублей. Движимое или недвижимое имущество у главного в регионе либерал-демократа отсутствует. Сам он, по крайней мере, несколько месяцев назад, находился в декретом отпуске по уходу за ребенком, получая ежемесячное пособие. На момент обращения в суд сумма непогашенных долгов, по версии самого Попова, составляла 7,6 млн рублей. В процессе рассмотрения дела о банкротстве выяснилось, что истинная сумма неплатежей гораздо больше. Только одному  Андрею Владимировичу Воробьеву, гендиректору ООО «МАН», бывший нардеп должен 8,8 млн рублей. 
Среди кредиторов жириновца также - банк ВТБ и ООО «негосударственное экспертное учреждение Истина». Сам должник заявил «Высоте 102», что считает себя жертвой обстоятельств и нечестных партнеров, которые ввели его в заблуждение.

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