Разное

Приволжская РЖД прокомментировала ситуацию со стриптизёршами в вагонном депо

Разное 05.03.2019 07:40
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05.03.2019 07:40


2 марта корреспонденты «СоцИнформБюро» нашли видеозапись с корпоративного мероприятия, которое было в актовом зале Эксплуатационного вагонного депо Максим Горький, Волгоград. На нём запечатлены две девушки, которые танцуют весьма фривольные танцы. Предположительно, это всё прошло накануне Дня защитника Отечества.
Журналисты информагентства обратились в пресс-службу Приволжской РЖД за разъяснениями по вызвавшему большой общественный резонанс видео. Журналистов интересовало, из каких средств оплачивался визит стриптизёрш, кто присутствовал на празднике и был ли на нём кто-либо из руководства организации, а также кто выступил с инициативой позвать девушек, танцующих столь откровенные танцы?
Ответ организации был максимально лаконичен:" По данному случаю на Приволжской железной дороги проведена проверка. Безусловно, подобное поведение не допустимо и противоречит существующему в компании Кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности". 
Фото сайта Приволжской железной дороги.

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