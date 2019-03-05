Приволжская РЖД прокомментировала ситуацию со стриптизёршами в вагонном депо





2 марта корреспонденты «СоцИнформБюро» нашли видеозапись с корпоративного мероприятия, которое было в актовом зале Эксплуатационного вагонного депо Максим Горький, Волгоград. На нём запечатлены две девушки, которые танцуют весьма фривольные танцы. Предположительно, это всё прошло накануне Дня защитника Отечества.

Журналисты информагентства обратились в пресс-службу Приволжской РЖД за разъяснениями по вызвавшему большой общественный резонанс видео. Журналистов интересовало, из каких средств оплачивался визит стриптизёрш, кто присутствовал на празднике и был ли на нём кто-либо из руководства организации, а также кто выступил с инициативой позвать девушек, танцующих столь откровенные танцы?

Ответ организации был максимально лаконичен:" По данному случаю на Приволжской железной дороги проведена проверка. Безусловно, подобное поведение не допустимо и противоречит существующему в компании Кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности".

Фото сайта Приволжской железной дороги.