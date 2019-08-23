Расследования

В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давности

Расследования 23.08.2019 12:40
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23.08.2019 12:40


Сегодня в Волгоградском областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы и представления на приговор Центрального районного суда в отношении пластического хирурга Марсело Нтире, в клинике которого во время операции скончалась пациентка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областного суда, принято решение переквалифицировать действия пластического хирурга с части 2 ст.238 УК РФ на часть 1 этой же статьи, назначить наказание в  виде штрафа в 300 тысяч рублей и тут же освободить Марсело Нтире от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности преступления.  В гражданском иске родственникам погибшей девушки было отказано. В суде установлено, что определенные нарушения в клинике имелись, но смерть пациентки с этими нарушениями не связана.
В июне прошлого года руководителя клиники «Изабелла» Центральный районный суд приговорили к 3 годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней пациентки Марии Делюкиной во время операции по коррекции подбородка. Суд также обязал медика выплатить миллионную компенсацию родственникам погибшей. Рассматривая апелляцию, Волгоградский областной суд несколько усилил наказание, добавив к уже назначенному сроку трехлетний запрет на занятие медицинской деятельностью. Затем защита доктора добилась того, чтобы Верховный Суд РФ Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, и дело Марсело Нтире было направлено на новое рассмотрение. Хирурга, который отбывал наказание в колонии общего режима, освободили из-под стражи. До сегодняшнего дня Марсело Нтире находился под подпиской о невыезде. 
Трагедия произошла в ноябре 2016 года. После введения анестетиков у Марии Делюкиной  началась острая аллергическая реакция и развился анафилактический шок. Пациенка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Следствие пришло к выводу, что к смерти девушки привели несколько обстоятельств. Так, в клинике не было штатного врача анестезиолога-реаниматолога, кроме того не был собран полный анамнез пациентки - перед операцией ей нужно было пройти медобследование и получить письменное заключение специалиста об отсутствии противопоказаний к операции.   
Сам Марсело Нтире на суде заявлял, что требования приказа Минздрава, регламентирующие наличие в медучреждении анестезиолога-реаниматолога, на его клинику не распространяются. Также хирург настаивал на том, что все необходимые процедуры были проведены: до пациентки довели информацию и о возможных рисках, и о других способах коррекции подбородка. К тому же сама Мария Делюкина была студенткой пятого курса медицинского университета и, в отличие от обычных пациентов, была более осведомленной в данных вопросах.


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