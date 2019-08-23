Происшествия

В бывшем цехе Волгоградского «Химпрома» произошел пожар

Происшествия 23.08.2019 10:23
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23.08.2019 10:23


В бывшем цехе закрытого завода «Химпром» произошел пожар. По предварительным данным, деревянная обшивка карбидной печи могла загореться в ходе электросварочных работ, проводимых арендатором площадей предприятия, сообщает ИА «Высота 102».
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 20.30. Пожарные расчеты пятой пожарно-спасательной части через 40 минут ликвидировали возгорание, площадь которого составила 50 квадратных метров. Огнем также были охвачены резиновые покрышки. Погибших и пострадавших нет.

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