В Волгоградской области модернизируют системы освещения

Экономика 21.08.2019 21:36
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21.08.2019 21:36
Вопросы государственно-частного партнерства обсудили сегодня Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент Международной светотехнической корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос.
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