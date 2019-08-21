Экономика

В Волгоградской области модернизируют системы освещения

Экономика 21.08.2019 21:36
1727 0
21.08.2019 21:36


Вопросы государственно-частного партнерства обсудили сегодня Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент Международной светотехнической корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
16065 5
Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской области
08.08.2019 11:02
4453 28
В Волгограде соединят два района новой дорогой
10.08.2019 13:02
7817 0
Экономика
21.08.2019 16:52
Экономика 21.08.2019 16:52
414 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 15:28
Экономика 21.08.2019 15:28
345 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 14:25
Экономика 21.08.2019 14:25
207 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 10:44
Экономика 21.08.2019 10:44
674 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 15:02
Экономика 20.08.2019 15:02
1220 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 14:26
Экономика 20.08.2019 14:26
937 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 13:29
Экономика 20.08.2019 13:29
1409 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 10:32
Экономика 20.08.2019 10:32
567 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 08:36
Экономика 20.08.2019 08:36
530 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.08.2019 15:31
Экономика 19.08.2019 15:31
1085 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.08.2019 15:19
Экономика 19.08.2019 15:19
8931 30 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.08.2019 14:44
Экономика 19.08.2019 14:44
836 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.08.2019 11:42
Экономика 19.08.2019 11:42
931 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 17:26
Экономика 16.08.2019 17:26
1298 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 16:32
Экономика 16.08.2019 16:32
467 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:36
В Волгоградской области модернизируют системы освещенияСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из ТатарстанаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Волгоградский «Ротор» во Владикавказе проиграл «Алании»Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупцииСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде пенсионерка почти месяц "кормила" мошенников миллионамиСмотреть фотографии
15:33
«Отмените жару!»: руководство передвижного зоопарка в Волгограде оправдалось за страдающих животныхСмотреть фотографии
14:45
В центре Волгограда пышная блондинка обманула пенсионерку на четверть миллиона рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгограде директор кооператива получил судимость за чрезмерную доброту к заемщикамСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке Смотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Отпечатанные бюллетени для дня выборов в Волгоградской области отправились под охрануСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде ранившего полицейского мужчину остановили выстрелом (ВИДЕО)Cмотреть видео
10:55
Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины Смотреть фотографии
10:44
ВОЛМА продолжает digital-развитие и запускает Интернет-магазинСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде жителей частного сектора удивляют "странности" с платежами за водуСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области суд запретил заказные маршрутки в ЕрзовкуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде прокуроры достали редкое лекарство для ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:14
В детском центре «Рассвет» отдохнуло около тысячи волгоградских школьниковСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единой России» дали установку не врать людям Смотреть фотографииCмотреть видео
19:27
В Волгограде суд смягчил наказание участнику «перестрелки» возле ночного клубаСмотреть фотографии
17:24
В Волгоградской области за три года хотят избавить школы от протекающих крыш Смотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В парке Волгограда на месте печально известного фонтана построят новыйСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде поезда заревут в память о жертвах бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
16:07
Волгоградская область провожает лето адской жаройСмотреть фотографии
15:35
Мобильный интернет МегаФона вновь признали самым быстрымСмотреть фотографии
15:35
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы «скрыл» от избирателей тысячи квадратных метров земель и недвижимостиСмотреть фотографии
15:02
Страховщик Сбербанка подготовил спецпредложения ко Дню знанийСмотреть фотографии
14:26
На «Красном Октябре» открылся автотерминал для поставщиков металлоломаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград протестировали на активность малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:29
Дзержинский район Волгограда растет вширь и ввысьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 