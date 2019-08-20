Волгоград протестировали на активность малого и среднего бизнеса

Аналитика 20.08.2019 14:08
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20.08.2019 14:08
Волгоград занял 38-е место среди 78 городов России по активности малого и среднего бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ, лишь 24% опрошенных выразили желание арендовать производственные помещения или открывать новый бизнес. Больше всего таких желающих в Якутске – 37%, в Севастополе – 34% и в Балашихе – 32%. Хуже всего ситуация в Кургане – 16%, в Волжском – 17% и в Архангельске – столько же процентов.
Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек.
По данным исследования, с мая снижается число представителей малого и среднего бизнеса, намеренных в ближайшие пару месяцев арендовать офис или производственные помещения. В июле оно упала на 8% против данных аналогичного исследования, проведенного в июле прошлого года.
С ноября 2018 года снижается число тех, кто рассматривает для себя перспективу открытия собственного бизнеса. В июле число тех, кто готов стать предпринимателем, снизилось на 21% против июля прошлого года.
Перестал расти спрос представителей малого и среднего бизнеса на грузоперевозки, которые представляют собой важный маркер бизнес-активности. С мая снижается спрос предпринимателей на содействие во внешнеэкономической деятельности – содействие в экспорте и импорте товаров.
С другой стороны, высокой остается активность предпринимателей, занятых в строительстве. По оценкам представителей малого и среднего бизнеса, объем строительных работ вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.
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