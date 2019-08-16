Как распознать «серого дилера» при покупке авто





Приобретение авто для любого водителя — важное и приятное событие, но иногда всё оборачивается заоблачными тратами или несбывшимися ожиданиями из-за неудачного выбора продавца.

Нередко на форумах можно встретить отзывы жителей Волгограда, посещавших столицу ради невероятных скидок и вернувшихся в лучшем случае без нового автомобиля и денежных потерь. Но многие рассказывают и о том, как потеряли кругленькую сумму при покупке.

официальным дилерам , рассказали читателям ИА «Высота 102» специалисты компании «Волга-Раст». О том, как понять, что перед вами мошенники, почему разумнее обращаться к, рассказали читателям ИА «Высота 102» специалисты компании «Волга-Раст».













Действие преступной схемы

Если проанализировать истории людей, обманутых во время приобретения автомобиля, то можно определить общий принцип работы «серых автодилеров». Фактически у них есть несколько путей для обмана:

• продать авто с минимальной комплектацией как топовую версию;

• заставить взять невыгодный кредит;

• взять больше денег за дополнительное оборудование, о котором изначально не сообщалось;

• реализовать авто с дефектами или б/у, под видом только что сошедшего с конвейера.

низкая цена на автомобили. Действительно, кто не захочет купить Volkswagen Polo за 465 тысяч рублей при реальной стоимости от 649 900 рублей, ŠKODA RAPID за 470 тысяч рублей вместо 657 000 рублей, а Renault Duster за 419 400 рублей? Первое, с чего начинается афера —. Действительно, кто не захочет купитьза 465 тысяч рублей при реальной стоимости от 649 900 рублей,за 470 тысяч рублей вместо 657 000 рублей, а Renault Duster за 419 400 рублей?













Правда, в итоге заплатить придется гораздо больше, но об этом покупатель узнает далеко не сразу. Желая проверить салон, автомобилисты изучают отзывы на форумах и тематических порталах, однако, большинство из них заказные. Сомнительные дельцы никогда не используют обычные каналы рекламы — билборды или ролики по ТВ, чтобы формально не нарушать законодательство. Их прерогатива — контекстная раскрутка в интернете, виртуальные доски объявлений и восторженные отзывы.

Если набрать номер, указанный в объявлении, то события могут развиваться следующим образом:

1. На вопрос о том, почему стоимость авто такая низкая, говорят об оптовых закупках или отсутствии наценок. Это уже должно насторожить. Потому что даже без наценок и с учетом крупного заказа цена не может стать меньше на 30%, а лучшая цена на новый автомобиль только у официального дилера.

2. По приезду в автосалон клиенту обеспечивают радушный прием и дают «эксклюзивную» возможность оформить весь пакет услуг, начиная от страховки, заканчивая кредитом по привлекательной стоимости. Но выясняется, что произвести осмотр прямо сейчас нельзя (авто проверяют или везут с другого склада), плюс цена машины оказывается немного выше, чем оговаривалось изначально. Последнее мотивируют тем, что рекламируемое авто уже купили.

3. В случае, когда авто все-таки доступно для осмотра, недобросовестные продавцы сделают все, чтобы вы не увидели VIN-номер на капоте, кузове или стекле. Ведь тогда вы не можете проверить автомобиль на сайте ГИБДД, а также выяснить, через какого дилера купили автомобиль (ведь откуда-то же они получают машины для реализации). Еще одна причина – продажа поврежденных, заложенных или так называемых авто с криминальной историей.

4. У клиентов просят залог. При этом в договоре прописывают, что при отказе эти деньги не возвращаются, так как являются комиссией за консультационные услуги. Кстати, у официалов сумма залога может быть всего 1000 рублей. И она будет возвращена, даже если вы без объяснения причин просто передумали покупать автомобиль.

Как только вы передадите деньги (или старый автомобиль при покупке через Tradе-in), которые по бухгалтерии будут проходить именно как задаток, продавец ошарашит – в вашем авто есть дополнительные опции, за которые нужно доплатить или придется покупать другую машину, ведь дешевая уже куплена. Размер незапланированной наценки впечатляет – если одни переплачивают 1-2 тысячи рублей, другим приходится увеличивать затраты в 2-3 раза.

5. Тем, кто решился оформить кредит, «повезет» еще больше, ведь «серые автодилеры» сделают так, что за ненужные опции вы заплатите втридорога.

Крайне важно распознать мошенников до того, как подписать какие-либо бумаги и тем более давать деньги, ведь чаще всего именно этот момент становится точкой невозврата.









Основные признаки дилеров-аферистов

• продажа автомобилей сразу нескольких ходовых марок;

• необоснованно заниженные цены (10-30%);

• невозможность проверки идентификационного номера машины по базам ГИБДД и др.;

• откладывание времени осмотра автомобиля;

• отсутствие информации об автосалоне на официальном сайте импортера бренда;

• продажа авто с допоборудованием по более высокой стоимости;

• принудительное оформление кредита;

• задаток за автомобиль становится невозвратной комиссией за консультационные услуги, а договор о задатке становится чуть ли не обязательным;

• длительный процесс оформления документов.





Фото компании «Волга-Раст»



