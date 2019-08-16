Экономика

Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в 5 номинациях по версии журнала Global Finance

Экономика 16.08.2019 14:18 Реклама
356 0
16.08.2019 14:18 Реклама


Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance сразу в пяти категориях.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, цифровые решения Сбербанка для корпоративных клиентов были признаны победителями в номинациях «Лучшие сервисы по управлению инвестициями» (Best Investment Management Services), «Лучшие онлайн-сервисы казначейства» (Best Online Treasury Services) и «Лучший в области маркетинга и услуг в социальных медиа» (Best in Social Media Marketing and Services). Кроме того, ранее Global Finance признал Сбербанк лучшим контрагентом в России в рамках конкурса Best Treasury & Cash Management Banks And Providers 2019.
Розничный цифровой банк Сбербанка получил награды Global Finance в номинациях «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) и «Лучшая информационная безопасность и предотвращение фрода» (Best Information Security and Fraud Management). 
Завоевать первые места в категориях Best Investment Management Services и Best Online Treasury Services удалось благодаря усовершенствованию онлайн-сервисов для юридических лиц. Регулирование и технологии в финансовом секторе меняются все более быстрыми темпами, а бизнес-среда становится все более конкурентной. В таких условиях вопрос эффективного управления денежными средствами корпораций становится все более актуальным, и банк стремится обеспечить российский бизнес лучшими продуктами и услугами для решения их бизнес-задач. Яркий пример — платформа Sberbank Markets, когда в одном окне клиенты получают технологичное рабочее пространство для управления валютными рисками и ликвидностью компании в режиме онлайн.
Лидерство в категории Best in Social Media Marketing and Services обусловлено тем, что банк эффективно взаимодействует с предпринимателями в социальных сетях, используя инструменты нативной рекламы, ситуативного маркетинга, реализуя масштабные спецпроекты, такие как «Теперь Я босс! Своего дела». Коммуницируя в социальных медиа, банк стремится помогать действующим бизнесменам, предлагая решения и концентрируя полезный опыт в сообществах «Сбербанк для бизнеса», вдохновлять потенциальных предпринимателей в пабликах «Свое дело» и транслировать знания от «Деловой среды». Как результат, число подписчиков сообществ банка для бизнеса неуклонно растет и уже превысило полмиллиона.
Сервисы платежей и переводов Сбербанка уже неоднократно удостаивались награды в номинации Best Bill Payment & Presentment. Это четвертый раз, когда платежные сервисы и переводы Сбербанка получают международное признание. 
Платежами и переводами Сбербанка ежемесячно пользуется более 60 млн человек. Сбербанк стремится предоставить каждому клиенту лучший клиентский опыт. Оплатить счет в приложении можно всего за несколько секунд по штрихкоду, просто отсканировав квитанцию, не заполняя реквизиты вручную. Если это регулярный платеж клиента, то новый персонализированный сервис «Мои операции» отобразит заранее подготовленные к оплате счета и предложит оплатить их в один клик. Услуга по автоматической оплате счетов — «Автоплатеж» — продолжает развиваться. В 2018 году их количество превысило 50 млн, и сегодня каждый пятый регулярный платеж в банке совершается таким образом. 
Сервис переводов по номеру телефона давно стал неотъемлемой частью жизни почти каждого владельца карты Сбербанка. За прошедший год он «вышел из дома»: теперь переводы от партнеров делать так же легко и просто, как внутри Сбербанка. Кроме того, был запущен ряд новых сервисов: переводы до востребования, переводы в Европу, переводы в СНГ.
Первое место в категории Best Information Security and Fraud Management Сбербанк занял благодаря зрелой экосистеме кибербезопасности, включающей в себя основанную на искусственном интеллекте систему антифрода, высокотехнологичный Центр киберзащиты, систему управления киберрисками, безопасность продуктов, работу по формированию культуры кибербезопасности. 
Журнал Global Finance — одно из старейших и самых уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. В своем анализе журнал принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.
Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
15902 5
В Волгоградской области пять УК-«пустышек» лишили лицензии
18.07.2019 17:33
6130 5
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников
19.07.2019 15:28
11122 2
Экономика
16.08.2019 17:26
Экономика 16.08.2019 17:26
193 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 16:32
Экономика 16.08.2019 16:32
248 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 16:15
Экономика 16.08.2019 16:15
476 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 15:44
Экономика 16.08.2019 15:44
393 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 11:56
Экономика 16.08.2019 11:56
1042 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2019 10:16
Экономика 16.08.2019 10:16
944 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.08.2019 17:40
Экономика 15.08.2019 17:40
1316 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.08.2019 14:59
Экономика 15.08.2019 14:59
415 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.08.2019 16:17
Экономика 14.08.2019 16:17
1281 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.08.2019 15:28
Экономика 14.08.2019 15:28
2332 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.08.2019 15:24
Экономика 14.08.2019 15:24
357 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.08.2019 11:52
Экономика 14.08.2019 11:52
355 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.08.2019 15:45
Экономика 13.08.2019 15:45
1706 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.08.2019 13:29
Экономика 13.08.2019 13:29
727 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.08.2019 11:23
Экономика 13.08.2019 11:23
1462 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:05
Власти Среднеахтубинского района Волгоградской области отдали в частную собственность озеро Аленушка
17:26
В Волгограде появились рынки «имени Волоцкова» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотовСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде распределили "собачьи" деньгиСмотреть фотографии
16:32
Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 годуСмотреть фотографии
16:15
Как распознать «серого дилера» при покупке автоСмотреть фотографии
15:44
Иностранные журналисты попробовали яблоки из Садов Придонья и увезли с собойСмотреть фотографии
15:43
Губернатор Волгоградской области высказался о предстоящей вырубке «самосева» в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде госавтоинспекторы анонсировали масштабные рейдыСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальшеСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде наконец-то отремонтируют памятник на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизииСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде ремонт кинотеатра «Юбилейный» по суду лег на плечи собственникаСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцы активно наблюдают за своими домамиСмотреть фотографии
11:09
«Пока не сносят»: собачьему приюту в Волгограде дали шансСмотреть фотографии
09:18
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской ГерманииСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области стали гасить долги по зарплатеСмотреть фотографии
08:14
Волгоградец наказал «Аэрофлот» за смену аэропортовСмотреть фотографии
21:55
В Волгограде при строительстве нового участка Первой Продольной на озеленение потратят почти 40 млн рублейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Похоронная монополия в Волгограде по-прежнему волнует только УФАС Смотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Мэр Саратова Михаил Исаев все бросил и приехал в ВолгоградСмотреть фотографии
18:14
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж" Смотреть фотографии
15:55
В Волгограде хотят снести собачий приютСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде памятник Великой Отечественной войны окружили мертвые деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
За «Память» спросят со всех: Волгоградское УФАС готово поднять федеральный скандал Смотреть фотографии
13:08
Похитителей плаката кандидата в депутаты Волгоградской областной думы будет искать полицияСмотреть фотографии
12:04
Волгоградское УФАС набирает общественников в «антимонопольный дозор»Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денег Смотреть фотографии
11:15
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейнеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 