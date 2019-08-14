Экономика

Сбербанк проанализировал мифы о «пузыре» в потребительском кредитовании

Экономика 14.08.2019 16:17
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14.08.2019 16:17


Сбербанк в проекте «СберДанные»(инициатива по обработке и анализу больших данных) исследовал рынок потребительского кредитования: динамику зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структуру расходов и другие аспекты. Быстрый рост кредитов физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность по поводу возможного созревания «пузыря» на этом рынке.
Данные Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения: рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан, сообщили ИА «Высота 102» в банке. 
Мощным, но разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах.По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тысяч рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат плавно снижается с 17% за год для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тысяч рублей, до всего 4% для сотрудников с зарплатой более 100 тысяч рублей.
Важным фактором стал рост МРОТ на 48% за тот же период.Также, по данным Сбербанка, средняя начисленная зарплата за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,1%.
За два года произошло снижение стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка. По оценке аналитиков банка, в 2018 году около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов были связаны с рефинансированием.
Выдачи нецелевых потребительских кредитов выросли за год на 24%. В целом же в России на необеспеченные потребкредиты приходится 69% неипотечного кредитования, на втором месте — кредитные карты (10% всего рынка кредитования физлиц). Именно они, полагают аналитики Сбербанка, вероятно, будут играть более важную роль, чем нецелевые потребительские кредиты.
Сбербанк также смог оценить и структуру их использования. Оказалось, это вовсе не расходы на то, чтобы «свести концы с концами», а совсем наоборот. Около половины явно связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов). Либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% «видимых» расходов — электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте — туризм и отдых (7%) и переводы (8%),за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников.
Важный фактор уверенности в кредитоспособности заемщиков — высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит в среднем гасят за 7 лет, трехлетние потребкредиты— за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения. 
Аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ. 
Однако меры Центробанка выдавили мелкие и дорогие кредиты из банковской системы в микрофинансовые организации (МФО). В этом не вполне прозрачном и слабо регулируемом секторе растет доля заемщиков с большим числом кредитов, процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней— 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно МФО.
Уже 5% всех заемщиков имеют кредиты МФО, но не имеют кредитов банков.Три года назад их было всего 1,5%, при этом число заемщиков банков, которые получили еще и кредит МФО, выросло до 7% против 3% в 2015 году. 
В то же время все банковские метрики качества портфеля и оценки бюро кредитных историй, напротив, находятся на исторически высоких уровнях. Аналитики Сбербанка согласны, что осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента.
Исследование «СберДанных» обращает внимание на первые признаки снижения прироста потребительского кредитования, который будет скромным — 8-10% в год. Однако ипотека неизбежно продолжит расти все последующие годы. И несмотря на все риски и вызовы, розничное кредитование на годы вперед остается магистральным направлением развития российской банковской системы.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


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