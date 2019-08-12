В Волгограде задержали производителей поддельных химикатов





В Волгограде задержаны подозреваемые в незаконном предпринимательстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МВД РФ, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, не имея регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществлял производство и реализацию поддельных химических средств защиты растений от вредных насекомых.

К противоправной деятельности он привлек троих жителей Волгограда и области. В Кировском, Краснооктябрьском и Дубовском районах злоумышленники оборудовали подпольные лаборатории, в которых изготавливали химикаты.

Сырьем для производства в основном являлась продукция с истекшим около 30 лет назад сроком годности, а также самые дешевые ингредиенты. Фальсификат изготавливался в бетономешалке с добавлением соды, мела и других сыпучих веществ, состав которых будет установлен в ходе экспертиз.

Готовую продукцию подозреваемые упаковывали в мешки и пакеты, на которые наклеивали изготовленные в типографии этикетки. В дальнейшем эта продукция реализовывалась оптовым покупателям из Волгоградской области и других регионов России.

По данным оперативников, предварительная сумма незаконно полученного дохода превысила 18 миллионов рублей.

В ходе обысков в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов изъяты документы и черновые записи, полиграфическая продукция с логотипами официальных производителей, бумажная и пластиковая тара, а также свыше 2 тонн готового к реализации товара.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ.

Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, троим сообщникам – в виде обязательства о явке.

В раскрытии группы подпольных предпринимателей принимали участие сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области, УФСБ по региону, а также управления Роспотребнадзора.



