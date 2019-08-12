



Присваивать ошибочно зачисленные на банковский счет деньги не только нечестно, но и чревато уголовным преследованием. Такой серьезный урок на всю жизнь получил 26-летний экскаваторщик из Иловли. Как сообщил ИА «Высота 102» следователь межрайонного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Антон Онопченко, в апреле текущего года мужчине пришло СМС-сообщение от банка о переводе 6500 рублей. Ни зарплаты, ни возврата долгов от знакомых он не ждал – деньги явно были зачислены ошибочно. Но внезапно привалившее счастье не давало покоя молодому человеку. Недолго думая, он перебросил сумму своему приятелю и обналичил ее в банкомате.