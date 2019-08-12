Расследования

«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибку

Расследования 12.08.2019 10:40
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12.08.2019 10:40


Присваивать ошибочно зачисленные на банковский счет деньги не только нечестно, но и чревато уголовным преследованием. Такой серьезный урок на всю жизнь получил 26-летний экскаваторщик из Иловли. Как сообщил ИА «Высота 102» следователь межрайонного следственного отдела  СУ СКР по Волгоградской области Антон Онопченко, в апреле текущего года мужчине пришло СМС-сообщение от банка о переводе 6500 рублей. Ни зарплаты, ни возврата долгов от знакомых он  не ждал – деньги явно были зачислены ошибочно. Но внезапно  привалившее  счастье не давало покоя молодому человеку. Недолго думая, он перебросил сумму своему приятелю и обналичил ее в банкомате. 
Впоследствии следователи установят, что деньги предназначались 17-летнему жителю Новоаннинского района. Сотрудник банка  при выполнении операции ошибся на одну цифру в номере мобильного  телефона клиента. Экскаваторщику предъявили обвинение в совершении кражи. Вину в совершенном преступлении он полностью признал и раскаялся.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигуранту в качестве наказания грозит либо штраф в размере от 150 до 500 тысяч рублей  либо принудительные работы, либо лишение свободы.

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