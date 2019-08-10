Происшествия

"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)

Происшествия 10.08.2019 14:21
5467 0
10.08.2019 14:21





Сегодня в 10 часов 55  минут на 148-м километре автодороги "Волгоград - Астрахань" на территории Астраханской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Гранта" и "Honda Fit". Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области, в результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне отечественной машины. Это 27-летний парень, его 28-летняя жена, их годовалая дочь и 3-летний сын. Погибшая семья была из Волгограда. Водитель иномарки - 29-летний мужчина - с различными травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался.


В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Ахтубинскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет установлен виновник аварии, нарушивший правила дорожного движения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)
03.08.2019 14:56
267590 0
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка
03.08.2019 10:29
168969 0
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг
13.07.2019 10:53
28641 0
Происшествия
10.08.2019 14:33
Происшествия 10.08.2019 14:33
516 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.08.2019 11:01
Происшествия 10.08.2019 11:01
1330 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.08.2019 10:41
Происшествия 10.08.2019 10:41
4708 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.08.2019 20:43
Происшествия 09.08.2019 20:43
12528 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.08.2019 17:52
Происшествия 09.08.2019 17:52
2662 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.08.2019 11:48
Происшествия 09.08.2019 11:48
3594 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.08.2019 10:41
Происшествия 09.08.2019 10:41
5362 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.08.2019 09:16
Происшествия 09.08.2019 09:16
1786 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.08.2019 15:10
Происшествия 08.08.2019 15:10
2788 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.08.2019 10:24
Происшествия 08.08.2019 10:24
17848 22 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.08.2019 09:17
Происшествия 08.08.2019 09:17
1546 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.08.2019 08:18
Происшествия 08.08.2019 08:18
4682 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.08.2019 12:23
Происшествия 07.08.2019 12:23
7648 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.08.2019 11:55
Происшествия 07.08.2019 11:55
8878 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.08.2019 12:08
Происшествия 06.08.2019 12:08
3869 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:0Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде на Международном парковом форуме «секретики» открывали днем и ночьюСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатовСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лениСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озераСмотреть фотографии
14:21
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:02
В Волгограде соединят два района новой дорогойСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникамСмотреть фотографии
11:07
Шик и блеск: жители Волгограда – о стоматологической поликлинике европейского уровняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердцаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом поднимают внедорожник из озера с утонувшим водителемСмотреть фотографии
07:47
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградцаСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде водитель протаранил футбольный мяч из бетона, двое в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинацииСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:52
В Россию из Португалии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в тяжких преступлениях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогахСмотреть фотографии
17:19
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостьюСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрацииСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублейСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажаСмотреть фотографии
11:38
В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалыСмотреть фотографии
11:26
Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда Смотреть фотографии
10:41
Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТПСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 3 тысячи металлургов заключили коллективный договор с «Корпорацией Красный Октябрь»Смотреть фотографии
10:08
Огромное дерево рухнуло у школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежиСмотреть фотографии
09:16
В Волжском поймали курьера-мошенникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 