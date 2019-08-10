"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)

Происшествия 10.08.2019 14:21
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10.08.2019 14:21
Сегодня в 10 часов 55 минут на 148-м километре автодороги "Волгоград - Астрахань" на территории Астраханской области произошло лобовое столкновение автомобилей "Лада Гранта" и "Honda Fit". Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области, в результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне отечественной машины. Это 27-летний парень, его 28-летняя жена, их годовалая дочь и 3-летний сын. Погибшая семья была из Волгограда. Водитель иномарки - 29-летний мужчина - с различными травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Ахтубинскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет установлен виновник аварии, нарушивший правила дорожного движения.
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