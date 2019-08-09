В Волгограде водитель протаранил футбольный мяч из бетона, двое в больнице (ВИДЕО)

Происшествия 09.08.2019 20:43
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09.08.2019 20:43
В футбольный мяч из бетона, установленный к ЧМ-2018 вблизи Мамаева кургана в Волгограде, сегодня врезался водитель иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», сегодня рано утром совершил наезд на препятствие в виде футбольного мяча. Иномарка на большой скорости влетела на островок безопасности и протаранила футбольный мяч, который от удара раскололся пополам. В результате водителя и его пассажира с сотрясением головного мозга доставили в больницу. По предварительным данным, водитель хотел покинуть место ДТП, но это ему не удалось, так как наряд ГИБДД прибыл через 2 минуты. Медицинскую помощь пострадавшим оказали врачи «скорой», которая проезжала мимо. Водителя направили на медосвидетельствование. Следы аварии дорожники оперативно устранили.
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