Экономика

Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи

Экономика 09.08.2019 10:01 Реклама
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09.08.2019 10:01


Сбербанк и Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи.
Доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Такие цифры, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, приводятся по итогам I квартала 2019 года в недавнем исследовании проекта «СберДанные» (инициатива банка по обработке и анализу больших данных»). 
Они показывают, что это на 5,2 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года. При этом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России. 
Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тысяч устройств экосистемы Эвотора принимают оплату по картам. Для сравнения, год назад таких устройств было 66%, а в 2017-м — всего 57%.
Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу Эвотора: «Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы «Эвотор», оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%».
По данным проекта «СберДанные», в I квартале текущего года наиболее высокий рост доли платежей картой был отмечен в категории «рестораны и бары» (68% расходов + 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года).
Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. Заметно прибавилось платежей картами в категории «электроника», где показатель за год подскочил на 19 п. п. до 67%. На третьем месте — сегмент «гостиницы и отели» с «безналичной» долей 64%, на четвертом — «одежда» (63%), на пятом месте с долей 62% — сразу две категории — «гипермаркеты» и «кафе и столовые».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.
Эвотор – лидер технологических изменений в сегменте малого и среднего бизнеса. В экосистеме Эвотора более 500 000 смарт-терминалов, установленных в торговых точках по всей России.  Дочерняя компания Эвотора «Платформа ОФД» — официальный оператор фискальных данных, лидер рынка.

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