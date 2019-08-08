Волжский «захватили» коммунисты

Выборы 08.08.2019 17:19
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08.08.2019 17:19
Красный цвет вновь становится, похоже, новым брендом города Волжского. Как обратили внимание "Высоты 102" волжане, город «захватили» предвыборные плакаты алого цвета с лозунгом «Пора менять власть!» с портретом одного из кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы, который баллотируется от КПРФ. В новой части города таких плакатов насчитали больше двадцати. Причем по количеству билборды других политических партий явно проигрывают коммунистам. Так, например, для партии власти нашлось лишь несколько рекламных мест, а для ЛДПР – одно. Также по пальцам можно пересчитать и билборды с символикой партии "Справедливая Россия". Редко можно встретить на улицах города и плакаты с информацией о предстоящих выборах. Одна рекламная конструкция на фоне кучи земли у некоторых волжан вызвала и другие ассоциации: неужели в Волжском собираются "закопать" выборы?
Между тем, некоторых волжан озадачило содержание плакатов КПРФ. В частности, возникли вопросы - какую именно власть предлагают менять коммунисты – то ли городскую, то ли областную, а может, еще какую-нибудь. Впрочем, в ТИК Волжского корреспонденту ИА «Высота 102» сообщили, что в избирательную комиссию никто из горожан с жалобами на текст предвыборной рекламы коммунистов не обращался. И, соответственно, никакой проверки по факту появления билбордов они не проводят.
Между тем, напомним, в настоящее время УМВД Волжского занимается выяснением обстоятельств факта распространения агитационного печатного материала КПРФ на улицах города. Так, газету раздавали горожанам раньше даты выхода газеты, указанной в печатном издании.
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