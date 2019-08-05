Расследования 05.08.2019 18:02
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05.08.2019 18:02
Сегодня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врача-паталогоанатома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину, женщина обвиняется в служебном подлоге.
По версии следствия, 4 января 2016 года обвиняемая произвела вскрытие трупа 33-летнего мужчины, скончавшегося накануне в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им.С.З. Фишера» г.Волжского.
Не исследовав фрагменты внутренних органов и тканей умершего, патологоанатом направила труп на захоронение.
После этого родственникам было выдано медицинское свидетельство, в котором в качестве причин смерти указаны токсический шок и левосторонняя нижнедолевая пневмония.
В дальнейшем, опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, женщина собрала биологические материалы от трупов четырех неустановленных лиц, данные исследования которых легли в основу заключения о причине смерти, оформленного соответствующим протоколом.
Вину в инкриминируемом деянии женщина признала частично.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.
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