В Волжском ищут очевидцев гибели женщины на трамвайных путях

Расследования 03.08.2019 11:11
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03.08.2019 11:11
Полицейские в Волжском ищут очевидцев июньского ДТП, в результате которого погибла 65-летняя местная жительница. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина лежала поперек трамвайных рельс вблизи остановки общественного транспорта «Ровесник» на ул. Карбышева. При этом следов переезда трамваем на ее теле не было. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она и умерла. По предварительной информации, смертельные травмы она получила 28 июня примерно в 11:07 в результате наезда неустановленного транспортного средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Просьба очевидцев данного ДТП и лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30-41-75.
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