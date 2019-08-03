Происшествия

Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка

Происшествия 03.08.2019 10:29
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03.08.2019 10:29




С 31 июля в Михайловском районе Волгоградской области в станице Раздоринской не прекращаются поиски без вести пропавшей 16-летней девочки – подростка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, общая численность задействованного личного состава на сегодняшний день составляет более 350 человек. Сегодня в станицу прибыли и приступили к совместному обследованию дополнительные силы Росгвардии.

Накануне исчезновения девочка, в силу врождённого заболевания не способная адекватно воспринимать окружающий мир, вышла из частного дома во двор и пропала.

Ребенка стали искать родные буквально через 15 минут после ухода, однако самостоятельные поиски не привели к положительным результатам. Вечером того же дня родители обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав районного подразделения полиции, а уже на следующий день к поискам присоединились сводные отряды полицейских из сразу двух соседних отделов МВД – Фроловского и Новоаннинского районов, казаки, волонтеры, сельская администрация, егеря и охотники, МЧС. 2 августа на помощь из Волгограда прибыл сводный отряд полицейского Главка в количестве 60 человек. На базе сельской администрации развернут штаб по координации поисковых мероприятий.   

Полицейскими были обследованы лесные массивы, частные подворья, водоемы, пойменная часть (станица всего 100 дворов с населением около 250 человек). Использовались дроны для осмотра с высоты территории и поиска. Служебные собаки, взяв след, довели кинологов и поисковые группы до ближайшего лесного массива, где дальнейшие следы девочки пропали. Район поиска разбит по секторам, проводится сплошное прочесывание. Местность крайне сложная, пересеченная, с лесными массивами, ериками, озерами и заболоченными участками. Ночью температура опускалась до +8 градусов (ребенок ушел в летней одежде).

С учетом сложившихся обстоятельств следственными органами Следственного Комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ – «Убийство». В рамках расследования, совместной следственной группой из числа опытных следователей и криминалистов СКР, оперативников «убойного» отдела Управления уголовного розыска отрабатываются различные криминальные версии исчезновения. Опрошены десятки очевидцев, расследование продолжается.

Ход поисковой операции и оперативного сопровождения уголовного дела находится под личным контролем ГУ МВД России в Волгоградской области.


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