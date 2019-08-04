«Большой отлов»: в Волгограде уличные собаки мрут в неволе

Актуально 04.08.2019 18:19
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04.08.2019 18:19
Волгоградские защитники животных просят временно приостановить отлов собак на улицах города. Причина – сбой в процессе вывоза животных с территории МКП «Горпитомник». Из-за нехватки вольеров и большого количества собак питомцы не получают в должном количестве еды и становятся уязвимыми перед инфекцией. Есть ли в благом деле спасения собак признаки жестокого обращения с животными, почему бездомыши «застряли» в перевалочном пункте на пути возвращения на улицу и как подкрепить любовь к животным деньгами – об этом в видеорепортаже ИА «Высота 102».
Внимание! В сюжете демонстрируются кадры погибших животных, впечатлительным рекомендуем не смотреть.
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