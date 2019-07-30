Экономика

Волгоград опоздал и лишился 740 тысяч рублей на капитальный ремонт лифтов

Экономика 30.07.2019 16:40
423 2
30.07.2019 16:40


Департаменту ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда не удалось взыскать с комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области невыплаченную субсидию в размере более 740 тысяч рублей, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
Установлено, что 30 мая 2016 года департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда и региональный оператор заключили соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгограда. Источником финансового обеспечения являлись бюджетные средства Волгограда и Волгоградской области, поступившие в бюджет Волгограда на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований региона для обеспечения мероприятий по замене лифтового оборудования.
В марте 2017 года департамент направил в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области заявку на подтверждение потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение в 2017 финансовом году, с просьбой произвести возврат указанных средств в доход бюджета Волгограда для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. Адресат данное письмо оставил без рассмотрения, поэтому департамент обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной, по его мнению, предусмотренной соглашением целевой субсидии на сумму 740 792,80 руб. 
Однако материалами дела подтверждено, что комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в 2016 году выполнил в полном объеме все свои обязательства перед департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, предоставив субсидию за счет средств бюджета Волгоградской области в размере 3 887 591,77 руб., что подтверждается платежным поручением от 20 июня 2016 года. Тогда как департамент ЖКХ и ТЭК не исполнил требования пункта 5 статьи  242 Бюджетного кодекса РФ (завершение текущего финансового года), а именно: обратился с заявкой на подтверждение потребности в неиспользованном остатке по истечении установленного срока, в связи с чем в 2017 году остаток неиспользованных и возвращенных в областной бюджет денежных средств повторно ему не предоставлялся. 
Решение обжаловалось департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в апелляционной и кассационной инстанциях, признавших его законным и обоснованным.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали
08.07.2019 14:13
8728 12
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений
15.07.2019 13:46
8060 10
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья
04.07.2019 15:43
8163 8
Экономика
30.07.2019 17:44
Экономика 30.07.2019 17:44
140 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.07.2019 13:56
Экономика 30.07.2019 13:56
1010 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.07.2019 10:28
Экономика 30.07.2019 10:28
439 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.07.2019 16:01
Экономика 29.07.2019 16:01
1055 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.07.2019 15:38
Экономика 26.07.2019 15:38
3262 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.07.2019 15:37
Экономика 26.07.2019 15:37
800 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.07.2019 14:17
Экономика 26.07.2019 14:17
1030 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.07.2019 12:23
Экономика 26.07.2019 12:23
1090 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 17:24
Экономика 25.07.2019 17:24
1650 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 17:13
Экономика 25.07.2019 17:13
825 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 16:49
Экономика 25.07.2019 16:49
655 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 12:45
Экономика 25.07.2019 12:45
988 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.07.2019 13:58
Экономика 24.07.2019 13:58
1319 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.07.2019 15:13
Экономика 23.07.2019 15:13
1316 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 17:12
Экономика 22.07.2019 17:12
2156 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:44
В Волгограде ликвидируют места частых ДТПСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офисаСмотреть фотографии
17:12
В Волгоградской области аферист со стажем за роль общественника загремел в тюрьмуСмотреть фотографии
16:40
Волгоград опоздал и лишился 740 тысяч рублей на капитальный ремонт лифтовСмотреть фотографии
16:39
«Ростелеком» поможет создать умную рекламную кампаниюСмотреть фотографии
15:08
Осужденные обустраивают рабочие места для чиновников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:21
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожанСмотреть фотографии
13:56
Энергетики спроектируют комплекс для спасения от засухи заволжской части Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
«Ростелеком» инвестирует в развитие высокотехнологичных решенийСмотреть фотографии
12:48
Цены на бензин в Волгоградской области снова подрослиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 82-летняя горожанка отдала лжецелительницам свои сбереженияСмотреть фотографии
12:11
Виновника резонансного ДТП на остановке в Волгограде доставят в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"Смотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезонСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские работающие пенсионеры станут богаче в среднем на 100 рублейСмотреть фотографии
10:28
На «Красном Октябре» в Волгограде сотрудники прошли проверку на готовность к ликвидации ЧССмотреть фотографии
09:31
Волгоградец обвиняется в попытке украсть трубопроводСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде уволен главный врач Центрального роддома №2Смотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жильцы аварийного дома чуть не погибли под грудами обломков потолкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:14
«Автобус гнал по встречке»: волгоградка молит бога, что осталась жива после поездки в общественном транспортеСмотреть фотографии
17:57
Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старостиСмотреть фотографии
17:32
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде на «СП "Память" завели дело Смотреть фотографии
16:01
Сбербанк и Google получили международную награду GWA IPRA в сфере PR за программу «Бизнес класс»Смотреть фотографии
14:40
Дело о коррупции в комитете промышленности Волгоградской области отправлено в судСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
14:21
Дети работников «Красного Октября» отдыхают по льготным путевкам от заводаСмотреть фотографии
14:18
Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Дефекты ремонта башни на доме Масляева в Волгограде устранят по гарантииСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде разгорелся первый предвыборный скандал Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 