Волгоград опоздал и лишился 740 тысяч рублей на капитальный ремонт лифтов





Департаменту ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда не удалось взыскать с комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области невыплаченную субсидию в размере более 740 тысяч рублей, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

Установлено, что 30 мая 2016 года департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда и региональный оператор заключили соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгограда. Источником финансового обеспечения являлись бюджетные средства Волгограда и Волгоградской области, поступившие в бюджет Волгограда на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований региона для обеспечения мероприятий по замене лифтового оборудования.

В марте 2017 года департамент направил в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области заявку на подтверждение потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение в 2017 финансовом году, с просьбой произвести возврат указанных средств в доход бюджета Волгограда для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов. Адресат данное письмо оставил без рассмотрения, поэтому департамент обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной, по его мнению, предусмотренной соглашением целевой субсидии на сумму 740 792,80 руб.

Однако материалами дела подтверждено, что комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в 2016 году выполнил в полном объеме все свои обязательства перед департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, предоставив субсидию за счет средств бюджета Волгоградской области в размере 3 887 591,77 руб., что подтверждается платежным поручением от 20 июня 2016 года. Тогда как департамент ЖКХ и ТЭК не исполнил требования пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ (завершение текущего финансового года), а именно: обратился с заявкой на подтверждение потребности в неиспользованном остатке по истечении установленного срока, в связи с чем в 2017 году остаток неиспользованных и возвращенных в областной бюджет денежных средств повторно ему не предоставлялся.

Решение обжаловалось департаментом ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в апелляционной и кассационной инстанциях, признавших его законным и обоснованным.



