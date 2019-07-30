Общество 30.07.2019 10:30
4283 25
30.07.2019 10:30
Волгоградским работающим пенсионерам произведут перерасчет пособий по старости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, перерасчет размеров страховых пенсий работающим пожилым людям происходит ежегодно – с 1 августа. Страховые пенсии увеличиваются исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателями в 2018 году и не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсий. Средний размер увеличения пенсии у жителей Волгоградской области составит 134 рубля. Размер прибавки зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Перерасчет коснется порядка 170 тысяч работающих пенсионеров.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
55610 0
27.07.2019 20:52
28550 0
10.07.2019 18:38
30188 0
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожан30.07.2019 14:21
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"30.07.2019 11:53
Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старости29.07.2019 17:57
В Волгограде на «СП "Память" завели дело29.07.2019 16:20
В Волгограде кондуктор автобуса отсудила у питерской компании более 200 тысяч рублей за перелом29.07.2019 15:59
Дети работников «Красного Октября» отдыхают по льготным путевкам от завода29.07.2019 14:21
«Есть логотип»: Волгоград посоревнуется с Волжским в праздновании юбилея29.07.2019 12:04
В Волгограде изменят расписание трамваев из-за ночного ремонта рельсов29.07.2019 10:59
В Волгограде «метки» поставят на входных дверях квартир и домов должников29.07.2019 10:41
В Волжском концерт Димы Билана собрал 71 тысячу человек29.07.2019 09:17
"В глазах троится": Диму Билана "размножили" в последний день юбилейной недели Волжского (ФОТО И ВИДЕО)28.07.2019 21:35
Без парада, но с настроением: волгоградцы отмечают День ВМФ28.07.2019 13:48
В селе Волгоградской области вспыхнул конфликт из-за скотины28.07.2019 13:33
Леса Волгоградской области после дождей затаили опасность28.07.2019 11:18
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского27.07.2019 20:52
Реклама