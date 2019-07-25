



Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 / 50 процентов.

Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.

Стратегическое партнерство позволит:

•создать лидирующую О2О-платформу на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, на которые приходится более половины расходов домохозяйств. Это быстрорастущие и регулярно используемые потребителями сегменты с потенциально высокой рентабельностью;

•расширить географию покрытия Delivery Club;

•ускорить региональную экспансию Ситимобил и усилить его позиции на московском рынке;

•повысить эффективность работы, качество обслуживания потребителей, увеличить количество и скорость обработки заказов, усилить технологическую базу, в том числе возможности искусственного интеллекта, используемого сервисами;

•создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет.





Структура сделки:

•Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд руб. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки;

•Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и Ситимобил (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд руб. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки;

•до закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций Ситимобил;

•Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и Ситимобил ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.;

•таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд руб., а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб.;

•все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности;

•в будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.





Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group: «Mail.ru Group создаст новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и Ситимобил на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию. Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером

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Mail.ru Group (MAIL.LI, листинг с 5 ноября 2010 г.) — крупнейший холдинг в России по дневной аудитории (Mediascope Web Index Desktop+Mobile, 12–64 года, города 100 тыс.+, апрель 2019 г.).

Mail.ru Group развивает лидирующую российскую платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов.



