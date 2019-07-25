Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут стратегическое партнерство на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и еды

Экономика 25.07.2019 17:24 Реклама
849 0
25.07.2019 17:24


Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 / 50 процентов.
Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов. 
Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов. 
Стратегическое партнерство позволит: 
•создать лидирующую О2О-платформу на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, на которые приходится более половины расходов домохозяйств. Это быстрорастущие и регулярно используемые потребителями сегменты с потенциально высокой рентабельностью;
•расширить географию покрытия Delivery Club;
•ускорить региональную экспансию Ситимобил и усилить его позиции на московском рынке;
•повысить эффективность работы, качество обслуживания потребителей, увеличить количество и скорость обработки заказов, усилить технологическую базу, в том числе возможности искусственного интеллекта, используемого сервисами;
•создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет.

Структура сделки:
•Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд руб. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки;
•Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и Ситимобил (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд руб. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки; 
•до закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций Ситимобил;
•Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и Ситимобил ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.;
•таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд руб., а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб.;
•все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности;
•в будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов».
Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group: «Mail.ru Group создаст новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и Ситимобил на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России. Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию. Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки». 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Mail.ru Group (MAIL.LI, листинг с 5 ноября 2010 г.) — крупнейший холдинг в России по дневной аудитории (Mediascope Web Index Desktop+Mobile, 12–64 года, города 100 тыс.+, апрель 2019 г.).
Mail.ru Group развивает лидирующую российскую платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8981 0
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали
08.07.2019 14:13
8685 12
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомлений
15.07.2019 13:46
7993 10
Экономика
25.07.2019 17:13
Экономика 25.07.2019 17:13
460 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 16:49
Экономика 25.07.2019 16:49
323 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.07.2019 12:45
Экономика 25.07.2019 12:45
673 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.07.2019 13:58
Экономика 24.07.2019 13:58
1224 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.07.2019 09:18
Экономика 24.07.2019 09:18
2464 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.07.2019 15:13
Экономика 23.07.2019 15:13
1244 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 17:12
Экономика 22.07.2019 17:12
2091 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 15:44
Экономика 22.07.2019 15:44
919 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 13:33
Экономика 22.07.2019 13:33
542 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.07.2019 10:46
Экономика 22.07.2019 10:46
453 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 16:11
Экономика 19.07.2019 16:11
7903 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 15:28
Экономика 19.07.2019 15:28
10969 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 15:22
Экономика 19.07.2019 15:22
662 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 14:47
Экономика 19.07.2019 14:47
3918 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.07.2019 09:13
Экономика 19.07.2019 09:13
6002 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Сбербанк и Mail.ru Group создадут стратегическое партнерство на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и едыСмотреть фотографии
17:13
На «Красном Октябре» в Волгограде впервые за десятилетия отремонтировали пешеходную эстакадуСмотреть фотографии
17:04
Служба безопасности Украины задержала танкер, принадлежавший волгоградской компанииСмотреть фотографии
16:49
Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
«Полный бардак»: ветслужба скрыла данные о вспышке опасного заболевания под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:38
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходомСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:45
На «КАУСТИКе» выбрали лучших по профессииСмотреть фотографии
12:23
Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовностьСмотреть фотографии
11:46
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда Смотреть фотографии
11:33
В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дыньСмотреть фотографии
10:39
«Искусство против пластика»: на фестивале «Берег» соберут панно из пластиковых крышекСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде пассажирка вывалилась из маршрутки на дорогу Смотреть фотографии
09:51
В Волгограде за реконструкцию парка им. Гагарина берется местный подрядчикСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области ветслужбу обвиняют в небрежной работе по ликвидации очага АЧССмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод Смотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высотыСмотреть фотографии
18:25
Трое кандидатов в губернаторы Волгоградской области споткнулись о муниципальный фильтрСмотреть фотографии
17:08
Все ее трещинки: статую «Родина-мать» в Волгограде реставрируют сантиметр за сантиметром Смотреть фотографии
16:31
МегаФон добавил новое решение в защите от киберугрозСмотреть фотографии
15:37
Спешил на море: водителя из Башкирии проверяют на причастность к гибели семейной пары в ДТП под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Жителей села в Волгоградской области перед выборами избавили от транспортных мученийСмотреть фотографии
15:05
Дворец спорта в Волгограде «окутают сетями» почти за 33 млн рублейСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В деле о крушении катамарана могут появиться новые фигуранты из числа силовиков ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюстьСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молоткомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 