На «КАУСТИКе» выбрали лучших по профессии





55 работников промплощадки «КАУСТИКа» стали призерами корпоративного конкурса профессионального мастерства, среди которых - представители семейных династий и те, кто участвовал впервые.

Конкурс профессионального мастерства стартовал на «КАУСТИКе» в июне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в течение месяца экспертная комиссия, в состав которой вошли опытные специалисты-химики, оценивала теоретические знания и практические навыки конкурсантов. Состязания проходили в 14-ти номинациях. Среди участвующих - как опытные работники, так и недавно пришедшие на предприятие после окончания профильного учебного заведения.

В номинации на звание «Лучший по профессии «Газоспасатель» в числе призеров два брата: Иван Неговора (1-е место) и Александр Неговора (3-е место). Победивший младший Неговора - неоднократный участник заводских соревнований по профмастерству.

«Шесть раз был призером и три побеждал, – с гордостью говорит Иван. – На «КАУСТИКе» проработал уже десять лет. Пришел сюда после учебы в колледже. Сначала устроился «бойцом», сейчас я водитель оперативного автобуса газоспасателей. Люблю вождение, могу управлять любой машиной. На заводе работала и мама. Почему я здесь? Коллектив хороший и профессия, что надо – романтика!».

Кроме газоспасателей за звание лучших в своей профессии состязались электрогазосварщики, токари, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты химического анализа и другие. Самая многочисленная группа конкурсантов - аппаратчики.

Всем призерам выплачивается денежное вознаграждение. Впереди у победителей корпоративных соревнований региональный этап конкурса «Лучший по профессии».