Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею Бочарову





Сегодня избирком Волгоградской области зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ИКВО, удостоверение участника выборов получил действующий глава региона, выдвиженец от «Единой России» Андрей Бочаров. На заседании комиссии присутствовал уполномоченный по финансовым вопросам кандидата, которому и был вручен документ.

Сегодня в 18.00 завершается прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Претенденты на статус высшего должностного лица обязаны кроме прочих документов предоставить в избирком 228 подписей депутатов муниципального уровня в свою поддержку, что составляет 5% от общего количества народных избранников представительных органов власти в регионе.

На сегодняшний день о прохождении муниципального фильтра, не считая Бочарова, заявили 4 из 8 кандидатов. Их документы в настоящее время проходят проверку в комиссии. Это Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия) и Владимир Рублев (ЛДПР).