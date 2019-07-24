Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею Бочарову

Выборы 24.07.2019 10:14
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24.07.2019 10:14
Сегодня избирком Волгоградской области зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ИКВО, удостоверение участника выборов получил действующий глава региона, выдвиженец от «Единой России» Андрей Бочаров. На заседании комиссии присутствовал уполномоченный по финансовым вопросам кандидата, которому и был вручен документ.
Сегодня в 18.00 завершается прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Претенденты на статус высшего должностного лица обязаны кроме прочих документов предоставить в избирком 228 подписей депутатов муниципального уровня в свою поддержку, что составляет 5% от общего количества народных избранников представительных органов власти в регионе.
На сегодняшний день о прохождении муниципального фильтра, не считая Бочарова, заявили 4 из 8 кандидатов. Их документы в настоящее время проходят проверку в комиссии. Это Эдуард Давыдовский («Партия пенсионеров»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия) и Владимир Рублев (ЛДПР).
У остальных кандидатов остается менее 8 часов для явки в избирком и предоставления документов. Это Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России») и Владимир Поляков («Национальный курс»).
Выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября.
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