Экономика

Волгоградский алюминиевый завод встретил День металлурга новыми достижениями

Экономика 22.07.2019 15:44
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22.07.2019 15:44


Главный капитал Волгоградского алюминиевого завода – это его коллектив. Именно эти слова  звучали во время торжественного мероприятия, посвященного Дню металлурга, в ДК ТЗР, - сообщает ИА «Высота 102».

Сотрудников предприятия встречала фотовыставка портретных снимков лучших металлургов завода, а на входе – море цветов. Настроение в холле Дворца ТЗР создавали живые скульптуры главных виновников торжества – металлургов. На сцене – масштабное лазерное шоу и фильм с поздравлениями коллег работников завода.

«Спасибо ветеранам, спасибо всем сотрудникам предприятия за многолетний и добросовестный труд! Мы построили фабрику анодов, где работают 600 человек. В 3 раза увеличили объемы порошкового бизнеса. Электролизное производство ВгАЗА имеет лучшие показатели в компании. Мы перелистнули страницу возрождения завода и открыли страницу развития. Нас ждут большие дела», - с такими словами к коллективу обратился генеральный директор «РУСАЛ Волгоград» Юрий Моисеев.

Поздравил коллектив и вручил лучшим сотрудникам ВгАЗа благодарственные письма губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив позитивные изменения на предприятии.  «Сегодня сложно представить отрасль экономики, где не используется продукция Волгоградского алюминиевого завода, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Предприятие продолжает развиваться, реализует масштабные инвестпроекты, выпускает новые виды продукции и уверенно смотрит в будущее. Мы продолжаем совместную с руководством завода работу по дальнейшему развитию предприятия и созданию на этой площадке новых современных производств. Я благодарю руководство Волгоградского алюминиевого завода, руководство РУСАЛа за конструктивную позицию в решении поставленных задач. И, конечно, говорю спасибо коллективу — именно вы создаете продукцию, которая славится во всем мире. Спасибо дорогим ветеранам — вы всегда остаетесь вместе с заводом».

Лучшим сотрудникам предприятия были вручены награды. Звание «ветеран предприятия» получила машинист крана Людмила Синицына, почетными грамотами РУСАЛ награждены 7 сотрудников завода, среди них - электролизник расплавленных солей Роман Симонов и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Рукавцов.  
Грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли получили сотрудники самых разных специальностей, среди них - машинист штырьевого крана Виталий Гончаров и завальцовщик Ольга Семенова. Более 10 сотрудников награждены грамотами администрации Волгограда и Волгоградской области.
Отличным завершением праздничных мероприятий и подарком для металлургов стало выступление прославленного коллектива «Казачья воля».



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