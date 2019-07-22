Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе

Экономика 22.07.2019 13:33
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22.07.2019 13:33
Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провел исследование о занятости в компаниях малого и среднего предпринимательства (МСП).
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, согласно исследованию, 18,3 миллиона рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес. 18,6% приходится на юридических лиц и 7% — на индивидуальных предпринимателей. Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 регионах России. Более 20% приходится на Москву, еще 8%— на Санкт-Петербург.
В микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях— 27 человек, а в средних — порядка 97.
Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: 18 человек — для малых и 59 — для средних компаний. ИП редко «дорастает» до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10.06.2019 таких организаций в России было всего 316.
В выборке «СберДанных» в наиболее зрелых ООО, существующих на рынке 13 лет и активных в 2018 г., работает в среднем 11 человек. В ИП с таким же сроком существования — около трех человек. Штат активно расширяется первые 4–5 лет работы.
По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а второе — Москва с областью (244 и 227 занятых на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202 занятых на 1000 чел. соответственно). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСП составляет 155 на 1000 человек в трудоспособном возрасте и старше.
Более высокий уровень развития МСП, отмечают аналитики «СберДанных», идет в паре с более низкой безработицей. В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже.
Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте «Торговля» — на нее приходится 31,4%. Почти 15% — доля обрабатывающих производств, 10% — строительства.
В нескольких отраслях малый и средний бизнес обеспечивают более половины занятости. На первом месте — операции с недвижимостью (95,6% работников числятся в МСП). Следом идут компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, и снова торговля —более 50%. Чуть меньше — у категории «Информация и связь». В государственном управлении, социальном обеспечении и образовании юридические лица и ИП практически не присутствуют на рынке труда — доля занятых здесь менее 1%.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.
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