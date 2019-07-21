Общество

Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчество

Общество 21.07.2019 15:49
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21.07.2019 15:49


О невыносимой жизни в квартире по адресу пр-т им.Ленина,149 и бесчисленных попытках заставить УК выполнять свою работу ИА «Высота 102» рассказал волгоградец Евгений Акимов. «В 2017 году я со своей семьей - жена и двое маленьких детей, купили в ипотеку двухкомнатную квартиру. С августа 2017 года я постоянно веду борьбу с управляющей компанией. Основная главная проблема в нашей квартире – нет воды! Писал и жаловался за это время я во все инстанции, даже президенту. Но ни жилинспекция, ни прокуратура, ни администрация не помогли. Ответы получал такие: все в норме, либо я якобы не предоставил помещение для проверки или обыкновенная отписка, что не по адресу. Дошло до того, что я начал все снимать и в итоге у меня получился целый ролик», - поведал Евгений. В трехминутном видео в сопровождении пронзительной музыки рассказывается о том, с чем пришлось сталкиваться рядовым людям, которые просто хотят получать коммунальные услуги и видеть работу коммунальщиков, за которую платят.

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