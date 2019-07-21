Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»





Чиновники горой встали за управляющую компанию, которая уже долгое время не обслуживает ряд домов в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №27 по ул. Воронкова, они были шокированы ответом начальника управления «Жилищная инспекция» администрации Волгограда А. Богомолова, которому они задали простой вопрос – почему их домами никто не управляет, но они регулярно получают квитанции от ООО «Доверительное управление домом» на оплату услуги по содержанию жилья? «Эта УК обслуживала нас в прошлом году, потом они от нас отказались. Администрация района проводила конкурс, чтобы наши дома кто-то взял, но желающих не нашлось. С той поры мы, можно сказать, бесхозные. Однако квитанции ООО «ДУД» нам присылает, где каждой квартире выставляют по тысяче и больше рублей за якобы содержание дома. Мы просили чиновников, чтобы они разобрались», - пояснили люди. А получили от чиновников сногосшибательный ответ: «По сведениям сайта ГИС ЖКХ управление вашим домом на основании лицензии осуществляет ООО «Доверительное управление домом». Следовательно, действия УК по начислению платы за жилищные услуги находятся в рамках правового поля, а изложенные в обращении обстоятельства не являются основанием для освобождения несения бремени по содержанию имущества».









По словам горожан, все бремя по содержанию имущества они несут сами. В подъездах моют полы, убирают территорию около дома, нанимают мастеров за свой счет, если надо устранить аварийные ситуации. Также поступают жители и близлежащих домов, которых тоже бросила эта УК. Весной этого года жители пытались найти мифическую компанию по указанному на сайте адресу – ул. Кирова, 96б кв.1. Однако таковой там не оказалось. «В районной администрации прекрасно знают, что нашими домами никто не управляет. Даже неофициально советуют не платить этой «ДУД». Некоторые попробовали так делать. И сразу лишились субсидий из-за задолженности по коммуналке. Вот и приходится платить за воздух», - констатируют горожане.









Почему чиновники управления «Жилищная инспекция» защищают эту УК, людям непонятно. Тем более, что недавно те же самые чиновники через суд пытались заставить ООО «Доверительное управление домом» предоставить доступ к общедомовому имуществу в рамках проведения внеплановой проверки в домах №23/20, 25, 27, 29, 31 и 33/1 по ул. Воронкова, №21 по ул. Кедровая, №2а по ул. Фруктовая, №24/28, 32 по ул. Черемшанская и №34 по ул. Лимонной. В суд представители жилищной инспекции обратились в связи с тем, что руководство УК игнорировало их письменные требования обеспечения явки в указанные дома. Жители дома №27 по ул. Воронкова близки к отчаянию. Мало того, что их дом брошен на произвол судьбы, так теперь чиновники вдруг решили, что двухэтажка, построенная в 1951 году, вопреки законам времени обрела «второе дыхание». «Мы не платили уже несколько лет за капремонт, дом наш должны были признать аварийным, как признали все дома, которые стоят рядом с нами. Но в мае вдруг мы начали получать квитанции на капремонт. А в администрации района нам заявили, что мы сами должны платить за обследование дома. У нас несколько квартир, везде живут пенсионеры, лишней копейки ни у кого нет», - говорят люди. Как их дом смог чудесным образом «омолодиться», горожане не понимают. В доме, который стоит прямо на земле и не имеет подвала, ходит ходуном деревянная лестница, отваливаются потолки, которые приходится закрывать фанерой, в квартирах плесень и мокрицы, а по стенам идут трещины. Теперь уже ясно, что людей переселять не собираются, но и поддерживать приемлемое состояние дома тоже некому. О своих проблемах волгоградцы сообщили во время прямой линии с президентом России и теперь ждут реакции от чиновников.









Между тем, неизвестно, куда уходят собранные УК «ДУД» с жильцов деньги. Недавно ООО «Концессии теплоснабжения» выставило счет этой компании за неоплаченные услуги в размере 3,5 миллиона рублей. Спасти людей от УК-«фантома» могла бы госжилинспекция Волгоградской области, лишив УК лицензии. Однако, как показал печальный пример с ООО «Комплекс», которое тоже собирало деньги с жильцов, фактически существуя лишь на бумаге, чиновники долгое время не реагировали на жалобы волгоградцев и, по сути, позволяли нерадивой УК наживаться на горожанах.



