Расследования

Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»

Расследования 21.07.2019 06:30
718 0
21.07.2019 06:30


Чиновники горой встали за управляющую компанию, которая уже долгое время не обслуживает ряд домов в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №27 по ул. Воронкова, они были шокированы ответом начальника управления «Жилищная инспекция» администрации Волгограда А. Богомолова, которому они задали простой вопрос – почему их домами никто не управляет, но они регулярно получают квитанции от ООО «Доверительное управление домом» на оплату услуги по содержанию жилья? «Эта УК обслуживала нас в прошлом году, потом они от нас отказались. Администрация района проводила конкурс, чтобы наши дома кто-то взял, но желающих не нашлось. С той поры мы, можно сказать, бесхозные. Однако квитанции ООО «ДУД» нам присылает, где каждой квартире выставляют по тысяче и больше рублей за якобы содержание дома. Мы просили чиновников, чтобы они разобрались», - пояснили люди. А получили от чиновников сногосшибательный ответ: «По сведениям сайта ГИС ЖКХ управление вашим домом на основании лицензии осуществляет ООО «Доверительное управление домом». Следовательно, действия УК по начислению платы за жилищные услуги находятся в рамках правового поля, а изложенные в обращении обстоятельства  не являются основанием для освобождения несения бремени по содержанию имущества». 


По словам горожан, все бремя по содержанию имущества они несут сами. В подъездах моют полы, убирают территорию около дома, нанимают мастеров за свой счет, если надо устранить аварийные ситуации. Также поступают жители и близлежащих домов, которых тоже бросила  эта УК. Весной этого года жители пытались найти мифическую компанию  по указанному на сайте адресу – ул. Кирова, 96б кв.1. Однако таковой там не оказалось. «В районной администрации прекрасно знают, что нашими домами никто не управляет. Даже неофициально советуют не платить этой «ДУД». Некоторые попробовали так делать. И сразу лишились субсидий из-за задолженности по коммуналке. Вот и приходится платить за воздух», - констатируют горожане. 


Почему чиновники управления «Жилищная инспекция» защищают эту УК, людям непонятно. Тем более, что недавно те же самые чиновники через суд пытались заставить ООО «Доверительное управление домом» предоставить доступ  к общедомовому имуществу в рамках проведения внеплановой проверки в домах №23/20, 25, 27, 29, 31 и 33/1 по ул. Воронкова, №21 по ул. Кедровая, №2а по ул. Фруктовая, №24/28, 32 по ул. Черемшанская и №34 по ул. Лимонной. В суд представители жилищной инспекции обратились в связи с тем, что руководство УК игнорировало их письменные требования обеспечения явки в указанные дома. Жители дома №27 по ул. Воронкова близки к отчаянию. Мало того, что их дом брошен на произвол судьбы, так теперь чиновники вдруг решили, что двухэтажка, построенная в 1951 году, вопреки законам времени обрела «второе дыхание». «Мы не платили уже несколько лет за капремонт, дом наш должны были признать аварийным, как признали все дома, которые стоят рядом с нами. Но в мае вдруг мы начали получать квитанции на капремонт. А в администрации района нам заявили, что мы сами должны платить за обследование дома. У нас несколько квартир, везде живут пенсионеры, лишней копейки ни у кого нет», - говорят люди. Как их дом смог чудесным образом «омолодиться», горожане не понимают. В доме, который стоит прямо на земле и не имеет подвала,  ходит ходуном деревянная лестница, отваливаются потолки, которые приходится закрывать фанерой, в квартирах плесень и мокрицы, а по стенам идут трещины. Теперь уже ясно, что людей переселять не собираются, но и поддерживать приемлемое состояние дома тоже некому. О своих проблемах волгоградцы сообщили во время прямой линии с президентом России и теперь ждут реакции от чиновников. 


Между тем, неизвестно, куда уходят собранные УК «ДУД» с жильцов деньги. Недавно ООО «Концессии теплоснабжения» выставило счет этой компании за неоплаченные услуги в размере 3,5 миллиона рублей. Спасти людей от УК-«фантома» могла бы госжилинспекция Волгоградской области, лишив УК лицензии. Однако, как показал печальный пример с ООО «Комплекс», которое тоже собирало деньги с жильцов, фактически существуя лишь на бумаге, чиновники долгое время не реагировали на жалобы волгоградцев и, по сути, позволяли нерадивой УК наживаться на горожанах. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Следователь ФСБ предъявил волгоградскому генералу Музраеву обвинение по двум статьям
18.07.2019 15:55
37053 82
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23375 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34672 13
Расследования
21.07.2019 09:27
Расследования 21.07.2019 09:27
24 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2019 10:56
Расследования 19.07.2019 10:56
4476 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 15:55
Расследования 18.07.2019 15:55
37053 82 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 15:54
Расследования 18.07.2019 15:54
1523 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
4756 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 12:14
Расследования 18.07.2019 12:14
1721 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
7356 25 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
1257 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
2629 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 11:57
Расследования 17.07.2019 11:57
4347 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
6737 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2019 10:20
Расследования 16.07.2019 10:20
18124 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4512 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6984 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5487 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

07:57
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллионСмотреть фотографии
06:30
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»Смотреть фотографии
20:14
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:34
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигонСмотреть фотографии
12:22
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонкуСмотреть фотографии
12:20
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам вручили васильковые беретыСмотреть фотографии
12:05
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через ВолгуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собойСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полицииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусорСмотреть фотографии
16:48
Четыре человека из Астрахани и Чувашии пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде замминистра промышленности в закрытом режиме провел совещание о развитии ВгТЗСмотреть фотографии
15:28
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников Cмотреть видео
15:22
Сбербанк стал обладателем престижной дизайнерской премииСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и вороватьСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области застройщики не раскрыли данных о половине строящихся домовСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсыСмотреть фотографии
12:38
Битва миллионеров: кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы приоткрывают кошельки Смотреть фотографии
12:12
Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредитСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде Центральный роддом №2 заподозрили в денежных поборах Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области администрацию обязали взять на учет бесхозные квартирыСмотреть фотографии
10:56
«35 ножевых»: в Волжском убийцу прохожего посадили на 10 летСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 