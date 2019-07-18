Расследования

Студент из Волгограда прятал наркотики в томике Достоевского

Расследования 18.07.2019 12:14
925 18
18.07.2019 12:14

 
Суд в Волгограде вскоре будет разбираться в хитросплетениях литературно-наркотического дела студента одного из волгоградских вузов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 21-летнего парня. Его обвиняют в покушении на сбыт через интернет крупной партии наркотиков, совершенное группой лиц. Так, по данным следствия, в июне прошлого года он через Интернет связался с “наркокоординатором”.
С тех пор в обязанности студента входили расфасовка получаемых наркотиков и устройство тайников-закладок с передачей данных об их местонахождении координатору. 5 января 2019 года при попытке получения очередной партии дурманящих веществ молодого человека  задержали полицейские.
В ранее устроенных им тайниках и в квартире правоохранители нашли ЛСД, гашиш и другие наркотики. Примечательно, что основная часть приготовленных для сбыта наркотиков хранилась в книге Федора Михайловича  Достоевского “Братья Карамазовы”. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину молодой “любитель” литературы полностью признал. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23239 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34403 13
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
14081 16
Расследования
18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
997 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
4780 27 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
848 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 14:46
Расследования 17.07.2019 14:46
2436 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 11:57
Расследования 17.07.2019 11:57
4168 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.07.2019 11:11
Расследования 17.07.2019 11:11
6458 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.07.2019 10:20
Расследования 16.07.2019 10:20
17869 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.07.2019 16:24
Расследования 15.07.2019 16:24
4420 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.07.2019 14:55
Расследования 14.07.2019 14:55
6907 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.07.2019 05:55
Расследования 13.07.2019 05:55
5431 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.07.2019 15:57
Расследования 12.07.2019 15:57
3439 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 14:53
Расследования 11.07.2019 14:53
4318 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 13:51
Расследования 11.07.2019 13:51
3567 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:38
Расследования 11.07.2019 11:38
937 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
1261 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:46
В Краснооктябрьском районе Волгограда трактор ковшом замахнулся на дом-призракСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде кандидат в губернаторы от скандальной партии прошел муниципальный фильтр
14:39
В Волгограде завкафедрой ВУЗа подозревают в получении взятки
14:10
Уборщик случайно "эвакуировал" аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде растущая свалка у реки Царица соперничает с проектом благоустройстваСмотреть фотографии
13:38
Сбербанк дал возможность вносить изменения в юридическое дело онлайнСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде пассажиров возил автобус без тормозовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела РосрыболовстваСмотреть фотографии
12:49
Визажист из Волжского заняла денег лжеполицейскимСмотреть фотографии
12:14
Студент из Волгограда прятал наркотики в томике ДостоевскогоСмотреть фотографии
11:34
Школьник из Волжского поджег себя самодельным "огнеметом"Смотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области полуторагодовалая девочка едва не утонула в колесе от трактораСмотреть фотографии
11:07
Рухнувшая стена киоска придавила мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области иностранка ушла из жизни из-за денегСмотреть фотографии
10:42
От теста к старту: МегаФон запускает решение «Умное ЖКХ»Смотреть фотографии
09:58
В Волгограде перед судом предстанет пятерка "бутлегеров"Смотреть фотографии
09:54
Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей
06:52
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: наиболее злостных должников ждет отключениеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Аэропорт Волгограда скандально опозорили вороватые сотрудники Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В Волгоградской области осужденный сбежал из зала судаСмотреть фотографии
18:10
Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград Смотреть фотографии
18:02
"Тяп-ляп и готово": как УК в Волгограде пришла "спасать" жильцов дома в Волгограде от бесконечных потоповСмотреть фотографии
17:28
Вокруг «Родины-матери» в Волгограде возвели все ярусы строительных лесовСмотреть фотографии
16:57
В Сбербанк Онлайн появилась возможность дарить книги из ассортимента ЛитРесСмотреть фотографии
15:53
Водитель кроссовера погиб в ДТП с фурой на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
14:35
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписиСмотреть фотографии
14:32
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:13
"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 