Студент из Волгограда прятал наркотики в томике Достоевского

Расследования 18.07.2019 12:14
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18.07.2019 12:14
Суд в Волгограде вскоре будет разбираться в хитросплетениях литературно-наркотического дела студента одного из волгоградских вузов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 21-летнего парня. Его обвиняют в покушении на сбыт через интернет крупной партии наркотиков, совершенное группой лиц. Так, по данным следствия, в июне прошлого года он через Интернет связался с “наркокоординатором”.
С тех пор в обязанности студента входили расфасовка получаемых наркотиков и устройство тайников-закладок с передачей данных об их местонахождении координатору. 5 января 2019 года при попытке получения очередной партии дурманящих веществ молодого человека задержали полицейские.
В ранее устроенных им тайниках и в квартире правоохранители нашли ЛСД, гашиш и другие наркотики. Примечательно, что основная часть приготовленных для сбыта наркотиков хранилась в книге Федора Михайловича Достоевского “Братья Карамазовы”. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину молодой “любитель” литературы полностью признал. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
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