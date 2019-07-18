В Волгоградской области иностранка ушла из жизни из-за денег

Расследования 18.07.2019 10:43
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18.07.2019 10:43
Тело иностранки обнаружили в Быковском районе. Как рассказал ИА “Высота 102” исполняющий обязанности руководителя Николаевского МрСО Владимир Суров, недавно рядом с поселком Приморский нашли мертвой 41-летнюю гражданку Узбекистана. Как выяснили следователи, в апреле, вместе со своим мужем, она приехала в регион на сезонные заработки. Ее супруг раньше уже работал в России, а женщина впервые попросила взять ее с собой.
В день гибели, после обеда вместе с мужем и земляками, женщина осталась мыть посуду, а остальные пошли работать на поля. Вскоре ее супруга обеспокоило ее долгое отсутствие. Он пошел ее искать и вскоре обнаружил ее висящей на дереве. Спасти женщину не удалось. По данному факту проводится проверка. Однако, по мнению следователей, смерть женщины не носит криминальный характер.
Известно, что гражданку Узбекистана удивили скромные заработки в России, они с супругом получали около 20 тысяч рублей в месяц каждый, и объемом работы, который приходилось выполнять на сельхозугодьях. К тому же, не оправдалась ее надежда на быстрый заработок крупной суммы, которая могла улучшить материальное положение семьи. По словам брата погибшей, она всегда хотела быстрого достижения целей.
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