В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда





Мужчина, которому грозило реальное лишение свободы, сбежал от наказания прямо из зала суда. Как рассказали ИА "Высота 102" в МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня днем в Суровикино. В полицию обратились сотрудники суда и сообщили, что у них убежал 43-летний осужденный. Мужчина, получивший условный срок, не исполнял наложенные ограничения и служители Фемиды должны были​ решить вопрос об изменении ранее вынесенной меры наказания. В какой-то момент осужденный выскочил в открытое окно. По предварительным данным, в зале в тот момент не было судебных приставов. Правда долго наслаждаться свободой беглецу не дали - около шести часов вечера наряд полиции задержал его в центре Суровикино.

Известно, что свой условный срок мужчина получил за применение насилия и оскорбление представителя власти.