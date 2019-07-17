Происшествия

В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда

Происшествия 17.07.2019 19:19
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17.07.2019 19:19


Мужчина, которому грозило реальное лишение свободы, сбежал  от наказания прямо из зала суда. Как рассказали ИА "Высота 102" в МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня днем в Суровикино. В полицию обратились сотрудники суда и сообщили,  что у них убежал 43-летний осужденный. Мужчина, получивший условный срок, не исполнял наложенные ограничения и служители Фемиды должны были​ решить вопрос об изменении ранее вынесенной меры наказания. В какой-то момент осужденный выскочил в открытое окно. По предварительным данным, в зале в тот момент не было судебных приставов. Правда долго наслаждаться свободой беглецу не дали - около шести часов вечера наряд полиции задержал его в центре Суровикино. 
Известно, что свой условный срок мужчина получил за применение насилия и оскорбление  представителя власти.

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