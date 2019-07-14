В Волгограде пассажир напал на водителя автобуса

Происшествия 14.07.2019 15:15
3564 0
14.07.2019 15:15
Недовольный поездкой в общественном транспорте мужчина попытался доказать свою правоту, напав на водителя. Очевидцы рассказали ИА “Высота 102”, что инцидент произошел сегодня около половины седьмого утра в салоне автобуса маршрута №25. Когда транспорт подъезжал к остановке “Медтехника” в Краснооктябрьском районе, один из пассажиров подошел к шоферу и заявил, что тот едет слишком медленно. Водитель ответил, что транспорт идет строго по расписанию и нельзя устраивать на автобусе “гонки”. Началась словесная перепалка, и мужчина попытался ударить ногой шофера, который в этот момент маневрировал. После этого водителю пришлось остановить автобус и вызвать полицию. Скандалист тем временем вернулся в салон, где другие пассажиры, в основном женщины, стали ругать его за нападение, которое могло привести к аварии.
Когда водитель остановил автобус, чтобы дождаться стражей порядка, люди стали выходить через переднюю дверь. Вместе с ними выскочил и нападавший. Информация о случившемся уточняется.
Реклама
Популярное по теме
12.07.2019 17:50
15542 7
17.06.2019 17:13
20087 2
29.06.2019 11:48
25418 0
В ДТП с бензовозом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" вспыхнул пожар, есть пострадавший14.07.2019 11:25
Происшествия 14.07.2019 11:25
783 0 Обсудить
В центре Волгограда из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 20 человек14.07.2019 11:12
Происшествия 14.07.2019 11:12
378 0 Обсудить
В Волгограде после пожара в частном доме найдено тело погибшего13.07.2019 11:46
Происшествия 13.07.2019 11:46
2160 0 Обсудить
В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больнице13.07.2019 11:23
Происшествия 13.07.2019 11:23
781 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавший13.07.2019 11:07
Происшествия 13.07.2019 11:07
1158 0 Обсудить
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг13.07.2019 10:53
Происшествия 13.07.2019 10:53
10457 0 Обсудить
В Волгограде совершено нападение на инженера завода "Красный Октябрь"12.07.2019 17:50
Происшествия 12.07.2019 17:50
15542 7 Обсудить
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей12.07.2019 10:46
Происшествия 12.07.2019 10:46
4829 7 Обсудить
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены12.07.2019 10:02
Происшествия 12.07.2019 10:02
2974 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре погиб мужчина12.07.2019 09:31
Происшествия 12.07.2019 09:31
1199 0 Обсудить
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком12.07.2019 09:14
Происшествия 12.07.2019 09:14
2467 0 Обсудить
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)11.07.2019 17:20
Происшествия 11.07.2019 17:20
16648 14 Обсудить
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушниках11.07.2019 15:52
Происшествия 11.07.2019 15:52
2398 0 Обсудить
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской области11.07.2019 12:25
Происшествия 11.07.2019 12:25
1087 0 Обсудить
В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборник11.07.2019 09:54
Происшествия 11.07.2019 09:54
625 1 Обсудить
Реклама