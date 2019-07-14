В Волгограде пассажир напал на водителя автобуса





Недовольный поездкой в общественном транспорте мужчина попытался доказать свою правоту, напав на водителя. Очевидцы рассказали ИА “Высота 102”, что инцидент произошел сегодня около половины седьмого утра в салоне автобуса маршрута №25. Когда транспорт подъезжал к остановке “Медтехника” в Краснооктябрьском районе, один из пассажиров подошел к шоферу и заявил, что тот едет слишком медленно. Водитель ответил, что транспорт идет строго по расписанию и нельзя устраивать на автобусе “гонки”. Началась словесная перепалка, и мужчина попытался ударить ногой шофера, который в этот момент маневрировал. После этого водителю пришлось остановить автобус и вызвать полицию. Скандалист тем временем вернулся в салон, где другие пассажиры, в основном женщины, стали ругать его за нападение, которое могло привести к аварии.

Когда водитель остановил автобус, чтобы дождаться стражей порядка, люди стали выходить через переднюю дверь. Вместе с ними выскочил и нападавший. Информация о случившемся уточняется.