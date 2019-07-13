Общество

В Волгоградской области прокуроры пытаются заставить чиновников работать

Общество 13.07.2019 07:11
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13.07.2019 07:11

 
"Чиновников администрации Дубовского района, судя по всему, не может сдвинуть с места даже прокуратура". Об этом ИА "Высота 102" заявили жители Песковатки, которые второй год пытаются добиться восстановления транспортного сообщения между их селом и Дубовкой. Во всяком случае, именно надзорный орган еще 8 мая текущего года выдал руководству района представление об устранении нарушений закона и его безотлагательном рассмотрении. "В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих", - говорится в письме надзорного органа. Однако установленные сроки давно прошли, на дворе - середина июля, результат работы чиновников - нулевой, - делятся жители. По их словам, они практически ежедневно звонят в администрацию, но на единственный вопрос - когда пойдет транспорт из Песковатки до Дубовки и обратно - ответа нет. 
"Сегодня у нас проживает более 1300 человек, еще недавно было 1500. Люди бегут из деревни в поисках лучшей жизни, и этот поток не остановить, - рассказывают жители журналистам информагентства. Об этом же они сообщали и в многочисленных обращениях к председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Васильеву, его заместителю Сергею Сивоконю, заместителю главы администрации Дубовского района Алексею  Елтонцеву, руководителю региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Владлену Колесникову, в региональное отделение общероссийского народного фронта. - Несколько лет перевозку осуществляли маршрутные такси 124 Б, которые сняли с маршрута и в одночасье убили то, что стабильно работало. Взамен ничего не предложили. Но ответы, которые мы получили на наши обращения, написаны будто под копирку. "Был объявлен конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок, ... признан несостоявшимся, ... объявлен повторный конкурс". Такое чувство, что они или издеваются, или пустить транспорт по маршруту, который десятилетия работал - непосильная для таких больших людей задача, которая  сродни полету на другую планету. Самое обидное, что даже прокуратура нашим чиновникам не указ, если они "реагируют" отписками", - заключили жители Песковатки. 
Информагентство рассказывало о ситуации в материалах "Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений", "Жизнь в изоляции: под Волгоградом жителей села оставили наедине с транспортной проблемой". Напомним, больше года люди ездят на частных такси или стоят у дороги с надеждой, что, может быть, кто-то подберет. Поездка только из Песковатки до Дубовки и обратно обходится в 400 рублей - огромные  деньги при маленьких зарплатах и пенсиях. Но до сих пор зарабатывают на них "бомбилы", которые никаких налогов в бюджет не платят. А людям, по их собственным словам, ничего не остается, как продолжать биться за свои законные права. Авось, кто-то и услышит? 


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