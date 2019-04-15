Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений
Общество 15.04.2019 19:46
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15.04.2019 19:46
Жители села Песковатка Дубовского района обратились к председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Васильеву с просьбой восстановить транспортное сообщение с районным центром и Волгоградом. Как сообщили ИА "Высота 102" селяне, расстояние от Песковатки до райцентра - всего 9 км, но добраться туда сейчас не на чем. Вот уже больше года все вынуждены ездить на частных такси или стоять у дороги с надеждой, что, может быть, кто-то подберет.
"С муками и проклятиями мы добираемся и в Дубовку, и Волгоград. У многих разные вопросы. Люди едут на учебу, работу, в больницы и поликлиники, получить необходимые документы, справки, - рассказывают председателю комитета жители. - Поездка только из Песковатки до Дубовки и обратно обходится в 400 рублей, а при маленьких зарплатах и пенсиях это очень большие деньги. Многие люди в буквальном смысле слова сводят концы с концами. При этом зарабатывают на нас "бомбилы", которые никаких налогов в бюджет не платят".
По словам селян, - письмо подписали около 40 человек - разрушить транспортное сообщение было, видимо, очень легко. Ведь еще недавно автобусы регулярно, три раза в день ходили в райцентр и Волгоград. А когда автопарк закрыли, пользовались маршруткой №124 Б, которую потом тоже уничтожили.
"Почему нас никто не слышит, почему о нас вспоминают только перед очередными выборами, - задают вопросы селяне. - Неужели нельзя решить этот вопрос и избавить нас от транспортных мучений?".
Сложившуюся ситуацию люди называют вопиющей и надеются, что председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства в силу своих полномочий решит эту проблему.
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