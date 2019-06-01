Жизнь в изоляции: под Волгоградом жителей села оставили наедине с транспортной проблемой

Общество 01.06.2019 21:33
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01.06.2019 21:33
"Судя по всему, председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Васильеву не хватило полномочий для решения транспортной проблемы". Об этом ИА "Высота 102" заявили жители села Песковатки Дубовского района, которые обратились к руководителю данного ведомства с просьбой восстановить транспортное сообщение с районным центром и Волгоградом. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале "Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мучений". Больше года люди вынуждены ездить на частных такси или стоять у дороги с надеждой, что, может быть, кто-то подберет. Поездка только из Песковатки до Дубовки и обратно обходится в 400 рублей, а при маленьких зарплатах и пенсиях это очень большие деньги. Многие люди в буквальном смысле слова сводят концы с концами. При этом зарабатывают на них "бомбилы", которые никаких налогов в бюджет не платят.
"Однако в ответе, который подписал заместитель председателя комитета Сергей Сивоконь, нам сообщили, что этот вопрос находится в компетенции органов местного самоуправления, и что наше письмо отправлено главе Дубовского района Улитину, - рассказывают селяне. - Но дубовские чиновники тоже отделались отпиской. Они написали нам, что 24 апреля завершился конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок, но был признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. При этом нам заявили, что готовится документация по проведению повторного конкурса, но когда он пройдет - неизвестно".
В результате, по словам жителей, получается, что виноватых в этом вопросе нет, все делается по закону. Вот только проблемы людей, видимо, никого не волнуют. "Мы исписали десятки обращений, толку - ноль, потому что кроме объявления конкурсов никаких предложений выхода из этой ситуации никто не предложил. Зачем нам тогда такие чиновники, которые не могут решить вопрос? И до сих пор никто так и не ответил: почему несколько лет перевозку осуществляли маршрутные такси 124 Б, которые почему-то сняли с маршрута, а взамен ничего не предложили? Зачем убивать то, что стабильно работало?".
О нарушении своих прав жители села сообщили прокурорам Дубовского района, в волгоградское отделение Общероссийского Народного фронта, приемную "Единой России". Редакция будет следить за развитием событий.
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