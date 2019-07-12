Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей





Девять жителей Волгоградской области за прошедшие сутки попались на "крючок" мошенников, "подарив" им более полумиллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, аферисты действовали под видом работников службы безопасности банков - в последнее время этот вид мошенничества является одним из самых распространенных. Мошенники звонят, обращаются к держателю карты по имени, сообщают о неких подозрительных операциях с деньгами гражданина, а потом предлагают ему защитить средства от несанкционированных списаний. Для этого они просят назвать им номер карты, одноразовый пароль и код доступа, необходимые для дальнейшего проведения операций. На самом деле аферисты просто списывают деньги со счетов поверивших им граждан. В основном звонки поступают с городских телефонов, зарегистрированных на территории Московской области.

Только за сутки девять жителей нашего региона, получив такие звонки и смс-сообщения, проявили неосмотрительность и сообщили персональную информацию о картах. В результате у 61-летней и у 55-летней пенсионерки из Кировского района были списаны с карты 205 и 130 тысяч рублей. У 58-летнего жителя Красноармейского района – 169 тысяч рублей. Двое волжан обратились в полицию в связи с хищением 3 и 21 тысяч рублей. Подобные заявления потерпевших зарегистрированы также в Новоаннинском, Дзержинском и Центральном района Волгограда.

Полицейские просят граждан быть внимательными и не передавать конфиденциальную информацию о карте третьим лицам. Помните, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас такую информацию.



