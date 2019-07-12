Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублей

Происшествия 12.07.2019 10:46
1470 0
12.07.2019 10:46
Девять жителей Волгоградской области за прошедшие сутки попались на "крючок" мошенников, "подарив" им более полумиллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, аферисты действовали под видом работников службы безопасности банков - в последнее время этот вид мошенничества является одним из самых распространенных. Мошенники звонят, обращаются к держателю карты по имени, сообщают о неких подозрительных операциях с деньгами гражданина, а потом предлагают ему защитить средства от несанкционированных списаний. Для этого они просят назвать им номер карты, одноразовый пароль и код доступа, необходимые для дальнейшего проведения операций. На самом деле аферисты просто списывают деньги со счетов поверивших им граждан. В основном звонки поступают с городских телефонов, зарегистрированных на территории Московской области.
Только за сутки девять жителей нашего региона, получив такие звонки и смс-сообщения, проявили неосмотрительность и сообщили персональную информацию о картах. В результате у 61-летней и у 55-летней пенсионерки из Кировского района были списаны с карты 205 и 130 тысяч рублей. У 58-летнего жителя Красноармейского района – 169 тысяч рублей. Двое волжан обратились в полицию в связи с хищением 3 и 21 тысяч рублей. Подобные заявления потерпевших зарегистрированы также в Новоаннинском, Дзержинском и Центральном района Волгограда.
Полицейские просят граждан быть внимательными и не передавать конфиденциальную информацию о карте третьим лицам. Помните, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас такую информацию.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 17:13
19854 2
12.06.2019 11:15
31503 0
29.06.2019 11:48
25284 0
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое ранены12.07.2019 10:02
Происшествия 12.07.2019 10:02
1425 Обсудить
В Волгограде на пожаре погиб мужчина12.07.2019 09:31
Происшествия 12.07.2019 09:31
634 Обсудить
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончиком12.07.2019 09:14
Происшествия 12.07.2019 09:14
1963 Обсудить
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)11.07.2019 17:20
Происшествия 11.07.2019 17:20
12818 14 Обсудить
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушниках11.07.2019 15:52
Происшествия 11.07.2019 15:52
1828 0 Обсудить
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской области11.07.2019 12:25
Происшествия 11.07.2019 12:25
933 0 Обсудить
В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборник11.07.2019 09:54
Происшествия 11.07.2019 09:54
553 1 Обсудить
Маршрутка перевернулась на дороге в Волжском, есть пострадавший11.07.2019 09:36
Происшествия 11.07.2019 09:36
1138 1 Обсудить
Поджигателей грузовиков ищут в Волгоградской области11.07.2019 09:15
Происшествия 11.07.2019 09:15
800 1 Обсудить
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии доставили отравившуюся уксусом женщину10.07.2019 16:54
Происшествия 10.07.2019 16:54
2276 0 Обсудить
Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалы10.07.2019 15:36
Происшествия 10.07.2019 15:36
4020 3 Обсудить
На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистам10.07.2019 11:32
Происшествия 10.07.2019 11:32
6386 4 Обсудить
Лже-сотрудники служб безопасности банков за сутки украли у жителей Волгоградской области миллион рублей10.07.2019 09:48
Происшествия 10.07.2019 09:48
2559 11 Обсудить
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и иномарка09.07.2019 21:32
Происшествия 09.07.2019 21:32
3807 0 Обсудить
Следователи выясняют причины смертельного пожара в Волжском09.07.2019 17:56
Происшествия 09.07.2019 17:56
2511 1 Обсудить
Реклама