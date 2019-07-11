В Волгоградской области обнаружили опасную моль

Экология 11.07.2019 15:33
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11.07.2019 15:33
Опаснейший карантинный вредитель пасленовых культур - южноамериканская томатная моль - обнаружен на полях Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, в текущем году специалистами отдела карантина растений и семеноводства Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" было выставлено 250 феромонных ловушек для выявления этого вредителя, из которых 100 уже доставлены в лабораторию и проанализированы. В результате энтомологической экспертизы насекомых, собранных феромонными ловушками в одном из крестьянско-фермерских хозяйств на территории Среднеахтубинского района, обнаружены 2 экземпляра имаго южноамериканской томатной моли.
Отметим, что в соседней Саратовской области из-за выявления этого вредителя в июле был введен карантин.
Справка. Южноамериканская томатная моль (Tutaabsoluta) – опаснейший карантинный вредитель пасленовых культур, впервые обнаруженный на территории России в 2011 году. Гусеницы томатной моли развиваются в живых растительных тканях томата, выедая мины в паренхиме листа, стебля или плода. Вредитель способен поражать точку роста побегов растений. При сильном повреждении растений гусеницами томатной моли происходит задержка или остановка их роста, дефолиация. При повреждении личинками плодов теряются их товарные и качественные показатели.
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