Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабря

8 декабря в Волгоградской области силы ПВО сбили один украинский БПЛА в период с 9:00 мск по 12:00 мск. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Всего за три часа над двумя регионами России и морской акваторией уничтожено 7 БПЛА самолетного типа. Из них 5 – в Ростовской области, по одному – в Волгоградской области и акватории Черного моря.

Ранее, напомним, в Волгоградской области было 9 беспилотников. В Волгограде массированной атаке подверглись жилые дома по улице Лодыгина №12 и №13. Обломки БПЛА, по сообщению главы региона, упали в районе указанных домов. Дважды в регионе объявлялась беспилотная опасность, а также закрывался аэропорт. В настоящее время повторная угроза еще не снята.