Происшествия

Полиция и СОБР задержали поджигателя авто силовика под Волгоградом

Происшествия 08.12.2025 12:07
08.12.2025 12:07


В Дубовском районе Волгоградской области полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали поджигателя машины силовика. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

- Преступника-поджигателя правоохранители быстро изловили. На улице Лозо его дом штурмовал СОБР, - указывает «Дубовский базар».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога автомобиля, припаркованного у частного дома на ул. Воронежская. 



На записи видно, как мужчина в балаклаве подходит к легковушке и выливает на крышу жидкость из бутылки, а потом поджигает.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в Дубовском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 05:19 мск 8 декабря.

- В г. Дубовка горел по всей площади автомобиль «Лада Приора» 2010 года выпуска. Подразделения 35-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05:29. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в оперативном ведомстве.

В ГУ МВД России по Волгоградской области также направлен запрос о комментарии, но на момент подготовки публикации он не был получен.

Скриншот с видео Дубовский базар / t.me

