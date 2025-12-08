Стало известно состояние матери и ребенка, пострадавших в ДТП на выезде из Волгограда





Волгоградские медики сообщили состояние пострадавших в жестком ДТП на въезде в Волжский 7 декабря. По данным на утро 8 декабря, 32-летняя женщина и 3-летняя девочка остаются под наблюдением специалистов – их состояние не вызывает опасений.

– По результатам врачебного обследования было принято решение о госпитализации двоих пострадавших Женщина госпитализирована в травматологическое отделение больницы №25. Ребенок в возрасте трех лет проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы №7, – сообщили в облкмздраве.

По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 7 декабря в Тракторозаводском районе напротив дома №64 по ул. Николая Отрады с участием фургона ГАЗель и «Лады». В результате водитель легкового автомобиля и ее 3-летняя пассажирка госпитализированы.