На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистам





К затруднению в движении транспорта привел сегодня прорыв подземной газовой трубы в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, это произошло на улице 40 лет ВЛКСМ напротив дома №55. Сейчас на месте ЧП идут работы, находятся там и экипажи Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу и осуществляют отвод транспорта. Автомобилистам необходимо воспользоваться альтернативными путями объезда.

В пресс-службе администрации Волгограда сообщили, что в связи с проведением внеплановых работ на газовых сетях вблизи остановки "Полевая" электротранспорт по маршруту №11 с 10.15 работает в измененных границах. Движение трамваев осуществляется от остановки "Судоверфь" до "Депо №3".



