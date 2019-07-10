На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистам

Происшествия 10.07.2019 11:32
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10.07.2019 11:32
К затруднению в движении транспорта привел сегодня прорыв подземной газовой трубы в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, это произошло на улице 40 лет ВЛКСМ напротив дома №55. Сейчас на месте ЧП идут работы, находятся там и экипажи Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу и осуществляют отвод транспорта. Автомобилистам необходимо воспользоваться альтернативными путями объезда.
В пресс-службе администрации Волгограда сообщили, что в связи с проведением внеплановых работ на газовых сетях вблизи остановки "Полевая" электротранспорт по маршруту №11 с 10.15 работает в измененных границах. Движение трамваев осуществляется от остановки "Судоверфь" до "Депо №3".
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