



Шестеро жителей Волгоградской области доверились звонкам лже-сотрудников службы безопасности банков и стали беднее почти на 1 миллион рублей, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности различных кредитных учреждений, сообщали гражданам информацию о якобы блокировках их банковских карт. Люди верили, так как они обращались к держателям карт по имени. Выслушав информацию, граждане сообщали мошенникам персональные данные банковской карты и лишались денег.

Так, 41-летний индивидуальный предприниматель из Ворошиловского района "подарил" аферистам 86 тысяч рублей. В Жирновске 43-летняя женщина-педагог, выслушав аналогичную информацию, лишилась 210 тысяч рублей. В Центральном районе 47-летняя сотрудница страховой компании, желая обезопасить свою карту от возможного хищения денег, лишилась 407 тысяч рублей. В Среднеахтубинском районе продавец магазина, выслушав предложение о защите от несанкционированного снятия денег с банковской карты, продиктовала персональные данные карты, в результате чего у нее были списаны 8,6 тысячи рублей. Во Фролово 45-летняя неработающая женщина поверила информации звонившего о том, что у нее пытались взломать карту и необходимо переместить деньги в некое хранилище, продиктовала номер карты и код доступа, который пришел по СМС на номер заявительницы. Через несколько минут по СМС-рассылке она узнала, что с её банковской карты списаны деньги в сумме 19,9 тысячи рублей. В Волжском 45-летняя доцент ВУЗа самостоятельно перевела на неизвестный следствию счет 83 тысячи рублей. Как и другим, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

По данным оперативников, звонки в основном поступали с городских телефонов, зарегистрированных в московском регионе, а денежные средства перечислены на расчетные счета, оформленные на подставных лиц.



