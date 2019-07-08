От Сталинграда - до Великой Победы

Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под Волгоградом

От Сталинграда - до Великой Победы 08.07.2019 17:23
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08.07.2019 17:23


Сегодня объявлено о поиске подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту известного в регионе памятника "Солдатское поле"  – братской могилы советских воинов 62-ой армии, погибших в Сталинградскую битву. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели из бюджета Городищенского района выделяется более 275 тысяч рублей. Заказчиком выступает МУ "Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения", в оперативном управлении которого находится данный памятник культурного наследия регионального значения. На выделенные из бюджета района средства подрядчик должен отремонтировать братскую могилу №2 и цветочницы, которые стали разрушаться. Ремонт должен быть завершен до 31 октября текущего года.
Напомним, что проведенная прокуратурой проверка показала, что состояние надгробия братской могилы №2 находится в неудовлетворительном состоянии. Были выявлены и другие разрушения на мемориале. По результатам проверки, как недавно сообщало информагентство, была оштрафована на 20 тысяч рублей директор МУ "Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Городищенского городского поселения" за ненадлежащий уход за братской могилой. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство по ч.1  с.7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).
Справка. Летом и осенью 1942 года на территории "Солдатского поля" проходили ожесточенные сражения между советскими и фашистскими войсками. После Сталинградской битвы на этом месте осталось "кладбище" военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле саперы извлекли из земли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал "Солдатское поле". Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат. 
Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.

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